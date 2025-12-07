اینفوگرافی | نگرش قرآن کریم به اکثریت

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: 🔹اکثریت، غالباً ناآگاه، بیتعقل و گرفتار جهلاند. (بقره/۲۴۳) 🔹بیشتر مردم، از شکر نعمتهای الهی غافلاند . (سبأ/۱۳) 🔹ایمان اکثریت مردم، آمیخته با شرک پنهان است. (یوسف/۱۰۶) 🔹دروغ و بیصداقتی در میان تودههای مردم رایج است. (شعرا/۲۲۳) 🔹قرآن، پیامبر(ص) را از پیروی اکثریت بازمیدارد. (انعام/۱۱۶) 🔹اقلیت آگاه و مؤمن، نزد خداوند ارزشمندتر از اکثریت ناآگاه است. (نساء/۴۶) 🔹قرآن، معیار ارزش را کیفیت ایمان میداند نه کمیت افراد. (بقره/۲۴۹) 🔹کثرت عددی، معیار حقانیت نیست. (مائده/۴۶)
۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۵
کد مطلب: 1758885
منبع: ابنا
نظر شما