گزارش تصویری | ️نشست علمی «مهریه؛ فاصله گفتمان حقوقی و واقعیت اجتماعی»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ در نشست علمی «مهریه؛ فاصله گفتمان حقوقی و واقعیت اجتماعی» که با همکاری معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری و دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، صاحب‌نظران حقوقی و جامعه‌شناختی به بررسی پیامدهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مهریه‌های سنگین، مصوبه جدید مجلس درباره جایگزینی حبس با پابند الکترونیک، و چالش‌های خانواده‌ها در مواجهه با این نهاد حقوقی پرداختند. در این نشست، دکتر خدیجه برزگر به تحلیل جامعه‌شناختی مهریه و نقش آن در ثبات خانواده پرداخت و دکتر سیده فاطمی هاشمی ابعاد حقوقی موضوع و قوانین مرتبط را تشریح کرد.

