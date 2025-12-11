به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با پایان سال تحصیلی در مدارس افغانستان، جشن فارغالتحصیلی دانشآموزان کلاس دوازدهم، جشن الفبای دانشآموزان کلاس اول و تقدیر از دانشآموزان برتر سال تحصیلی مدرسه کاج، با حضور دانشآموزان و اولیای آنان و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سردار علی محسنی، در دشت برچی، منطقه شیعهنشین کابل برگزار شد. این جشن در حالی برگزار میشود که دختران افغانستانی فارغالتحصیل از کلاس ششم به دلیل ممنوعیت ادامه تحصیل، بسیار ناراحت بوده و از حکومت طالبان مطالبه بازگشایی مدارس را دارند.
۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۲
