اینفوگرافی | کیفیت نماز لیلة الرغائب

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: 🔹رسول خدا(ص) فرمودند: اولین پنجشنبه رجب را روزه گرفته، سپس بین نماز مغرب و عشا، شش نماز دو رکعتی بجا آورده شود. 🔹در هر رکعت، یک مرتبه سوره «فاتحه»، سه مرتبه سوره «قدر»، دوازده مرتبه سوره «توحید». پس از اتمام نماز، هفتاد مرتبه بگوید: «اَللَهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّدٍ النَبیِّ الاُمی وَعَلی آلهِ»؛ سپس به سجده رفته و هفتاد مرتبه بگوید: «سبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِکَةِ وَ لرُّوحِ»؛ سپس سر از سجده بلند کرده و بگوید: «ربِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمُ اِنَّکَ اَنْتَ العَلی الأَعظَم»؛ بار دیگر به سجده رفته و مانند سجده قبل عمل کند؛ سپس حاجت خود را از خدا بخواهد، ان‌شاءالله برآورده خواهد شد.





