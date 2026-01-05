اینفوگرافی | از تولد نور در کعبه تا آغاز رسالت در غار حرا

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: اتمام دوران جاهلیت با بعثت پیامبر اکرم(ص): خداوند سبحان، برای وفای به وعده خود و کامل گردانیدن نبوّت، محمّد(ص) رسول خویش را مبعوث ساخت؛ کسی که از همه پیامبران برای بشارت به آمدنش پیمان گرفته شده بود، در آن روز مردم زمین دارای مذاهب پراکنده و خواسته‌های ضد و نقیض، و جمعیّت‌هایی متشتّت بودند، عدّه‌ای خدای را به مخلوقش تشبیه می‌کردند، گروهی ملحد بودند، و جمعی معبودهای دیگری غیر از خدای یگانه داشتند؛ اما او آنها را از گمراهی نجات داد و هدایت نمود.





