پیوند همیشگی با اهلبیت(ع) با زیارت روزانه – زیارت روز چهارشنبه ؛ زیارت امام رضا(ع)، امام جواد(ع) و امام هادی(ع)
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: در معارف اسلامی، برای هر روز هفته زیارتی ویژه برای ائمه معصومین(ع) وارد شده است تا دل مؤمنان در جریان زندگی روزمره، پیوندی مستمر با اهلبیت(ع) داشته باشد. این زیارات، فرصتی مناسب برای تجدید پیمان و ابراز محبت و معرفت نسبت به ائمه معصومین(ع) و الگوگیری از سیره پیشوایان الهی فراهم میکنند و میتوانند روح انسان را در مسیر بندگی و معنویت تعالی بخشند.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶
منبع: ابنا
