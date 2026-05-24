اینفوگرافی | رفع اتهامِ زودباوری از پیامبر(ص)

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخشی از خطبه غدیر، پیامبر اکرم(ص) از فشارها و آزارهای منافقان در مسیر ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) پرده برمی‌دارد؛ آزارهایی که حتی به نسبتِ «زودباوری» به پیامبر(ص) انجامید. خداوند در پاسخ به این اتهام، با نزول آیه ۶۱ سوره توبه از شخصیت و جایگاه پیامبر(ص) دفاع کرد و اعتماد او به مؤمنان را نشانه رحمت و خیر ایشان دانست. این فراز، بخشی از فضای سنگین اجتماعی و مخالفت‌های پنهان با مسئله ولایت در جریان غدیر را آشکار می‌سازد.





