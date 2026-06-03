اینفوگرافی | برخی اعمال روز عید غدیر

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: روز عید غدیر خم، بزرگ‌ترین عید شیعیان و روز اعلام ولایت امیرالمؤمنین امام علی(ع) است؛ روزی که مؤمنان با انجام اعمالی همچون غسل، روزه‌داری، نماز، دعاهایی همچون دعای ندبه، زیارت، صدقه، اطعام و تبریک گفتن به یکدیگر، شکر نعمت ولایت را به جا می‌آورند و پیمان خود را با مسیر امامت و ولایت اهل‌بیت(ع) خاصه ولایت امیرالمومنین علی (ع) تجدید می‌کنند. این اعمال، فرصتی برای تعمیق معرفت دینی و تقویت پیوندهای معنوی و اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.





