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اینفوگرافی | برخی اعمال روز عید غدیر

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: روز عید غدیر خم، بزرگ‌ترین عید شیعیان و روز اعلام ولایت امیرالمؤمنین امام علی(ع) است؛ روزی که مؤمنان با انجام اعمالی همچون غسل، روزه‌داری، نماز، دعاهایی همچون دعای ندبه، زیارت، صدقه، اطعام و تبریک گفتن به یکدیگر، شکر نعمت ولایت را به جا می‌آورند و پیمان خود را با مسیر امامت و ولایت اهل‌بیت(ع) خاصه ولایت امیرالمومنین علی (ع) تجدید می‌کنند. این اعمال، فرصتی برای تعمیق معرفت دینی و تقویت پیوندهای معنوی و اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹
کد مطلب: 1822097
منبع: ابنا

اینفوگرافی | برخی اعمال روز عید غدیر

اینفوگرافی | برخی اعمال روز عید غدیر

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