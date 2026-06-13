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گزارش تصویری/ مراسم اولین سالگرد شهادت دکتر محمدمهدی طهرانچی

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت دانشمند شهید محمدمهدی طهرانچی و همسرش شهید مژگان قراویری با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، فرزندان شهید طهرانچی و خانواده های شهدا برگزار شد. دکتر طهرانچی رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی به همراه همسرش و محافظانش در سحرگاه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ با حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸
کد مطلب: 1826596

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