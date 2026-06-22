گزارش تصویری/ آیین سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همزمان با هفتمین روز از ماه محرم با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران، کارکنان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جمعی از عزاداران حسینی در مسجد جامع خرمشهر این مجموعه برگزار شد. این مراسم با حرکت دسته عزاداری از یادمان شهدای گمنام موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به سمت مسجد جامع خرمشهر آغاز شد و عزاداران با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند.

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