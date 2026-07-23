گزارش تصویری/ همایش «نوای دماوند؛ یک سده ستایشگری»

همایش «نوای دماوند؛ یک سده ستایشگری» همراه با آیین رونمایی از کتاب «حنجره‌های سرخ»، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین فتاح دماوندی امام جمعه دماوند، حجت‌الاسلام حمید آقایی مشاور راهبردی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، دکتر رامین نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس و جمعی از مادحین و ستایشگران اهل‌بیت (ع) در حسینیه محله فرامه دماوند برگزار شد. در این مراسم از کتاب «حنجره‌های سرخ» که روایتگر زندگی، مجاهدت‌ها و خاطرات مردانی است که عمر خویش را وقف خدمت به مکتب اهل‌بیت (ع) و ترویج فرهنگ ستایشگری کرده‌اند، رونمایی شد.

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