گزارش تصویری/ امامزاده محمد(ع) جد مقام معظم رهبری در تفرش

مرقد امام‌زاده‌ سید محمد از نوادگان‌ امام‌ زین‌العابدین‌(ع) که از اجداد مقام معظم رهبری محسوب می‌شود در شهرستان تفرش قرار دارد. امامزاده محمد(ع) که در میان مردم محلی به امامزاده شاهزاده محمد معروف است، در محله فم قرار دارد و یکی از زیباترین بناهای تاریخی مذهبی استان مرکزی است و با توجه به تزئینات این بنا و کتیبه موجود این بنا به دوره صفویه تعلق دارد. البته اصل بنا مربوط به اواخر قرن هشتم هجری و دوره ایلخانی است که بعد از آن تعمیر و بازسازی شده است. رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۷۹ این امامزاده را زیارت کردند.

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