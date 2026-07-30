  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. گزارش تصويری

آیین استقبال و تشییع پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی _ شیراز

پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده‌ سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح پنج‌شنبه (۸ مرداد ۱۴۰۵) در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد. سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده‌های سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که پس انجام عملیات و حمله موفق ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ به پایگاه العدید قطر که به انهدام زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ارتش تروریستی آمریکا انجامید در مسیر بازگشت به وطن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰
کد مطلب: 1846810

عکس: امیر صادقیان 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha