میزبانی عاشقانه از زائران سیدالشهدا(ع) در مرز خسروی

پیاده‌روی اربعین حسینی، بزرگ‌ترین گردهمایی مذهبی جهان، هر ساله میلیون‌ها عاشق و دلداده اهل‌بیت(ع) را از کشورهای مختلف به سوی کربلای معلی روانه می‌کند. در این مسیر، مواکب با ارائه خدمات متنوع رفاهی، درمانی و فرهنگی، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران ایفا می‌کنند و جلوه‌ای از همدلی و میزبانی مردمی را به نمایش می‌گذارند. همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، موکب بنیاد مستضعفان در مرز خسروی نیز با ارائه خدمات پذیرایی، درمانی، بانکی و فرهنگی به‌صورت شبانه‌روزی، در کنار دیگر خادمان، آماده خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) است.

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