جمهوری اسلامی ایران بیشترین قربانی ترور در دنیا را دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» امروز چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در یادواره ۴۱ شهید ترور شهرستان رشت که در گلزار شهدای این شهر برگزار شد، اظهار کرد: در طول تاریخ با دو جبهه حق و باطل روبرو هستیم و همواره جبهه حق در مسیر حق باید هزینه پرداخت می‌کرد که پرداخته است.



وی با بیان اینکه امامان برای هدایت بشریت آمدند و در روایات آمده روزانه چندین پیامبر خدا در راه حق به شهادت می‌رسیدند، افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز در مسیر جبهه حق بسیار اذیت شده و آزار دیدند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح کرد: در برابر جریان استکبار، جبهه حق هزینه پرداخته و این سرنوشت تمام پیامبران و پیروان راه حق است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز در مسیر حق شهدای زیادی را تقدیم کرده است، خاطرنشان کرد: انقلابی که در مسیر جبهه حق حرکت می‌کند تمام محاسبات غرب و بین‌الملل را برهم زده و جغرافیای تاریخ بشر را تغییر داده است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به توطئه‌های دشمنان در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ابراز کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی همواره ما به دنبال پرداخت هزینه بودیم و برای تحقق انقلاب اسلامی، شهدای بزرگی را تقدیم کردیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به تحمیل جنگ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط دشمنان، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس برای حفظ انقلاب اسلامی و جبهه حق بر علیه باطل با خون پاک شهدا هزینه پرداخت کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: آنهایی که در مقابل جبهه حق هستند و در مسیر باطل قرار دارند و تعداد آنها هم کم نیست، با وحدت و یکپارچگی به جبهه حق حمله می‌کنند و باید برای حفظ جبهه حق باز هم هزینه داد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه رسانه‌های دنیا در اختیار دشمنان است، افزود: ۹۵ درصد رسانه‌ها در اختیار جریان رژیم صهیونیستی است؛ صدای مظلومیت جبهه حق در رسانه امروز به گوش نمی‌رسد و بایکوت خبری شده است.

وی با اشاره به برگزاری پیاده‌روی بزرگ اربعین، یادآور شد: جریان اربعین حسینی (ع) در بایکوت خبری کامل قرار داشت و دشمنان اجازه نمی‌دهند که این واقعه مهم رسانه‌ای شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه دشمن اجازه نمی‌دهد حتی گفتمان انقلاب اسلامی بیان شود، تصریح کرد: جریان رسانه‌ای، امپراطوری و غول رسانه‌ای در اختیار دشمن است اما در برابر گفتمان انقلاب اسلامی که فراتر از مرزها و محدودیت‌هاست شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: دشمنان تاکنون با تمام جریان غول رسانه‌ای نتوانستند در مقابل جریان حق انقلاب اسلامی بایستند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه جریان لیبرالیسم نمی‌تواند گفتمانی را مانند گفتمان انقلاب اسلامی در دنیا ارائه کند، تاکید کرد: گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان عقلانی، عدالت‌خواهی و حفظ ارزش‌های انسانی است و آنها نمی‌توانند این چنین محتوایی را ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه فاتح میدان کسی است که محتوای قوی و غنی داشته باشد و آن محتوا را انقلاب اسلامی دارد، اظهار کرد: باید محتوای گفتمان انقلاب اسلامی را در قالب متناسب در عرصه بین الملل تدوین و در دنیا مطرح کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اینکه این مهم مورد استقبال دنیای بین‌الملل قرار دارد، گفت: در هر کجا و در دنیای بین الملل می‌بینید امروز جریان انقلاب اسلامی همه جا گسترش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه گفتمان انقلاب اسلامی در عراق، لبنان، یمن، بحرین، آرژانتین، آمریکای لاتین و بسیاری از کشورها گسترش یافته است، خاطرنشان کرد: در آن مناطق به این ندا پاسخ داده می‌شود و نشان از این دارد که این گفتمان از بعد جغرافیایی گسترش یافته است.

آیت‌الله رمضانی دلیل این پذیرش را سازگاری گفتمان انقلاب اسلامی با فطرت و عقل انسان برشمرد و افزود: انحرافات در گفتمان انقلاب اسلامی وجود ندارد و نخواهد داشت زیرا اسلام آن را رهبری می‌کند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران وقتی به پیروزی رسید تمام‌ محاسبات دشمنان را بر هم زد، افزود: قطعا باتوجه به تغییر در معادلات منطقه و عرصه بین الملل صف آرایی ها عوض شده و تقابل بلوک شرق و غرب تبدیل به تقابل عدالت و استکبار شده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با بیان اینکه امروز اسلام و انقلاب در مقابل قدرت‌‌های ظاهری ایستاده، گفت: تنها قدرت محتوایی در برابر استکبار گفتمان انقلاب اسلامی است که در آن استقلال، ارزش‌های انسانی، کمال و معنویت دیده شده و هدف آن این است که بشریت در مسیر انحراف نباشد، مسیر و‌ مقصد را بشناسد، راه انبیای الهی را طی کند که این برجستگی گفتمان انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد.

وی شهدای ترور را از شهدای مظلوم بیان کرد و افزود: بخش دیگری از جریان که در مقابل انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم، بحث ترور بود، شهدایی که مظلومیت آنها مضاعف است، زیرا آن‌ها در مسیر توسعه، علم و هدایت مردم شهید شدند و برخی از آن‌ها جزو ارکان مهم نظام بودند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه گام دوم انقلاب اسلامی در حقیقت تحقق نرم افزار تمدن اسلامی است، گفت: در این مهم آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیت و ارزش‌های والای انسانی دیده شده است.

وی با بیان اینکه کشورهای زیادی در جنگ ترکیبی اجازه نمی‌دهند مردم آن رفاه نسبی را داشته باشند، افزود: آن‌ها با هر ترفند و تحریمی قصد ایجاد ناامنی و ناامیدی را در کشور دارند که باید آگاه و متوجه به این مهم باشیم.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به شهادت برخی از مسئولان در دوران خدمتشان، تاکید کرد: جریان شهادت یک جریان حماسی است و جامعه را شجاع بار می‌آورد و وقتی جامعه‌ای مسئولانش شجاع نباشند قطعا رنگ‌ رشد و عقلانیت را نخواهد دید؛ جریان شهادت یک جریان حماسه آفرین را در جامعه ایجاد می‌کند و در آن زمان که مسئولان احساس شجاعت و عزت می‌کنند، رشد و توسعه اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: این روحیه باید حفظ شود و یکی از بزرگ‌ترین خدمات شهدا این بود، آنها مرد میدان بودند و با اختیار خود به میدان نبرد حق بر علیه باطل رفتند.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: دشمنان می‌خواستند ایران اسلامی را به عنوان کشوری نا امن، بدون رفاه و بدون پیشرفت معرفی کنند که توطئه آن‌ها نقش بر آب شده است.

وی با اشاره به شهادت ۱۷ هزار شهید ترور کشور، تاکید کرد: در بین قربانیان ترور در دنیا، بیشترین قربانی را ایران اسلامی دارا است.

آیت‌الله رمضانی در پایان تاکید کرد: ایران اسلامی قربانی ترور نسبت به مطامع شوم جریان انحرافی جهانی بوده است.

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