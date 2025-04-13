به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سیدهادی ساجدی» پیش از ظهر امروز یکشنبهریال در نشست خبری «همایش بینالمللی حقوقبشر در رهیافت شرقی» که در سالن همایشهای غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد با عنوانی خاص بیش از یک سال است که در حال برنامهریزی و اجرا است و به دنبال ارائه ایدهای جدید در مقابل حقوق بشر غربی هستیم و هدف ما ایجاد یک گفتمان نوین در این زمینه است.
معاون بینالملل دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: این پدیده بهعنوان یک امر ایجابی مطرح میشود و نقش تمدنها و ادیان در حقوق بشر کنونی بهوضوح غایب است و ما نیز در تلاش هستیم تا این ادبیات را به عرصه بیاوریم و به آن اعتبار ببخشیم.
وی ادامه داد: در این راستا، نزدیک به ۱۷ پیشنشست برگزار شده است و متفکران مختلف از سراسر جهان به این حرکت ملحق شدهاند و در مجموع، حدود ۷۰ متفکر از کشورهای مختلف گرد هم آمدهاند تا در این گفتمان مشارکت کنند.
ساجدی تصریح کرد: مراد ما از این رویداد، توجه به کشورهایی است که از سوی حقوق بشر فعلی نادیده گرفته میشوند که این کشورها شامل آمریکای لاتین، اروپای شرقی، آفریقا و آسیا هستند و ما همواره به دنبال احیای حقوق تمدنها و ادیانی هستیم که حقوق آنها در این گفتمان لحاظ نشده است.
معاون بینالملل دانشگاه باقرالعلوم(ع) عنوان کرد: ما گفتمان انتقادی نسبت به گزارههای بنیادین حقوق بشر کنونی داریم و از لحاظ محتوایی و اجرایی بر آن انتقاد میکنیم و یکی از کلیدواژههای مهم در ادبیات این همایش مفهوم «شرق فرهنگی» است که بهعنوان مهمترین مولفه هویتساز این ادبیات مطرح میشود.
وی تأکید کرد: تاکید بر این است که حقوق بشر دارای ساختار و بنیادهای اجتماعی است و تنها به حقخواهی محدود نمیشود و همچنین امر حقوق بشر منحصر به جغرافیای خاصی نیست و انحصارگرایی که حقوق بشر در دولتها ایجاد کرده، مانع از تعریف حقوق اقلیتها شده است.
ساجدی عنوان کرد: در این همایش نزدیک به پنجاه مهمان از ۲۶ کشور حضور خواهند داشت که این مهمانان شامل شخصیتهای برجسته، نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون حقوق بشر و رؤسای دپارتمانهای کشورهای مختلف هستند و مهمانان در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت وارد کشور خواهند شد و مراسم افتتاحیه در تاریخ ۸ اردیبهشت با حضور دکتر قالیباف و عراقچی در تهران برگزار خواهد شد.
معاون بین الملل دانشگاه باقرالعلوم (ع) افزود: پس از افتتاحیه، برنامهها در دانشگاه باقرالعلوم ادامه خواهد یافت و روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت نیز به میزبانی این دانشگاه پنلهای تخصصی برگزار خواهد شد و اساتید ایدهها و مقالات خود را ارائه خواهند داد و همچنین، حدود ۷ استاد بینالمللی در گفتگوهای تخصصی شرکت خواهند کرد ...
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