به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی در بیانیه رسمی اعلام کرد: دو فعال رسانهای دیگر که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به کشور به شهادت رسیده بودند، شناسایی و هویت آنان تأیید شده است.
ابوالفضل فتحی، عکاس خبری و خبرنگار خبرگزاری بسیج، فاطمه صالحی مدیر پایگاه اطلاع رسانی ساوج نما و خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تیتر یک در استان البرز، دو تن از اهالی رسانه هستند که در روزهای اخیر به دلیل جراحات وارده در جریان حملات موشکی دشمن به زیرساختهای رسانهای کشور، به شهادت رسیدند.
پیشتر، سازمان بسیج رسانه اعلام کرده بود که در جریان این جنگ، ۹ تن از خبرنگاران، تصویربرداران و فعالان رسانهای کشور در حملات مستقیم رژیم صهیونیستی جان باختهاند. با تأیید شهادت این دو نفر، تعداد کل شهدای رسانهای جنگ ۱۲ روزه به ۱۲ نفر افزایش یافت.
با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی «جنگ روایتها» را با هدف خاموش کردن صدای حقیقت آغاز کرده است، دشمن با علم به تأثیرگذاری رسانه در شکلدهی افکار عمومی، فعالان رسانهای را بهصورت هدفمند مورد حمله قرار داد.
همچنین صالح بایرامی گرافیست رسانههای مختلف از جمله اندیشه پویا که در میدان قدس با اصابت موشک مستقیم دشمن صهیونیست به شهادت رسید.
در پایان ضمن ادای احترام به مقام شهدای رسانه تأکید میکنیم: راه این شهیدان، راه روشنگری و جهاد تبیین است و یاد آنان در تاریخ رسانهای انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند. در پایان نام کامل شهیدان رسانه به شرح زیر اعلام میشود؛
۱. شهید رمضانعلی چوبداری
۲. شهید امیرحسین طاووسی
۳. شهید علی طهماسبی
۴. شهید نیما رجبپور
۵. شهید محمدمعین نظری
۶. شهید محمدجواد الوندی
۷. شهید احسان ذاکری
۸. شهید ابوالفضل فتحی
۹. شهیده فرشته باقری
۱۰. شهیده معصومه عظیمی
۱۱. شهیده فاطمه صالحی
۱۲. صالح بایرامی
