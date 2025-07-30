سردار نائینی: دشمن مولفه های اصلی اقتدار ایران را نمی شناسد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار علی محمد نائینی‌ طی سخنانی در مراسم بزرگداشت شهید پاسدار رمضانعلی چوبداری و شهدای اقتدار ایران با بیان این‌که «رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر با "روایت خود ساخته ایران ضعیف" حمله نظامی را آغاز کرد» تاکید کرد: این جنگ تحمیلی۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا، جنگ ایران تنها، با کل ناتو بود.

وی خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که عملیات ادراکی و روانی دشمن بخش جدی از جنگ ترکیبی است، در این جنگ رسانه ها، صاحبان قلم و آثار فرهنگی و رسانه ای نقش ادل را دارند، این جنگ به‌صورت ها و در ‌قالب‌ها و اشکال مختلف رسانه‌ای انجام می‌شود. در این جنگ؛ ما نیاز به آرایش تهاجمی داریم. آرایش امروز ما متناسب با جنگ ادراکی نیست. دشمن در این جنگ نظامی اخیر شکست کامل خورد، لکن جنگ را در روایت سازی ادامه می دهد، امروز نگرش‌ها و عقاید هستند که اساس شکل‌دهی به زندگی اجتماعی بشر است.



نائینی تاکید کرد: امروز هرکس بهتر تصویر را بسازد و واقعیات را بهتر نشان دهد، موفق‌تر است‌. ساخت ذهن مهم‌ترین عنصر قدرت یک جامعه است. تخریب شخصیت ذهنی یک جامعه و هویت یک ملت، خطرناک‌ترین تهدیدی است که یک جامعه با آن روبه‌روست.



معاون روابط عمومی سپاه پاسداران گفت: یک بخش عظیم جنگ ۱۲ روزه جنگ رسانه ای، عملیات روانی و ادراکی بود،. ما در جنگ اخیر؛ در عملیات رسانه ای تا حدود زیادی موفق بودیم، اگر رسانه موفق نبود رسانه ملی و خبرنگاران را هدف قرار نمی دادند، دشمن در جنگ اخیر مولفه های قدرت را که مراکز عملی و دانشمندان بودند، فرماندهان نظامی و پایگاه های عملیاتی بودند، مراکز اطلاعاتی و امنیتی بودند، و رسانه که مرکز روایت گری بود، هدف حملات خود قرار داد.



وی افزود: همه جنگ ها با یک بهانه ای شروع می شوند ولی هدف جنگ غیر از آن چیزی است که گفته می شود، نظام سلطه یک قدرت منطقه ای مستقل و تاثیرگذار را نمی تواند، بپذیرد، جمهوری اسلامی معادلات قدرت و نحوه حکمرانی را تغییر داده است، صریحا قبل از جنگ گفتند؛ هدف ما تسلیم ایران است، رهبری فرمودند: مشکل آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران قوی است، با ایران مقتدر مردمی است رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر با " روایت خود ساخته ایران ضعیف" حمله نظامی را آغاز کرد. این جنگ تحمیلی۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا، جنگ ایران تنها، با کل ناتو بود.

وی گفت: این جنگ نشان داد گزینه نظامی برای تغییر رفتار و تسلیم نه تنها هیچ کارایی ندارد، بلکه مردم را منسجم تر می کند، این جنگ دستاوردهای فراوانی داشت، فرض ایران ضعیف رنگ باخت، ادراکی که از قدرت دفاعی ایران وجود داشت، تغییر داد، مشخص شد حمله به ایران پرهزینه است، مشخص شد دشمن مولفه های اصلی اقتدار ایران را نمی شناسد.

سخنگوی سپاه پاسداران یادآور شد: با ترور فرماندهان، پاسخ قاطع و کوبنده داده شد. حملات موشکی و پهبادی خسارات سنگینی را به رژیم وارد شد، دشمن در اهدافی که با صراحت اعلام کرد، کاملا شکست خوردند، افسانه شکست ناپذیری پدافند دشمن در هم شکست، موشک های ایرانی کل سرزمین اشغالی را ناامن ساخت، با طرح ریزی خلاقانه نیروی هوافضای سپاه برای اجرای موج های ممتد عملیات موشکی، دائما آژیر خطر، پناهگاه، فرار را دشمن تجربه کردند، در نهایت با فروریختن تاب آوری و استیصال دشمن تسلیم و درخواست قطع درگیری کرد.



وی با بیان این که «این جنگ، ابعاد پنهانی فراوانی دارد که بتدریج به تعبیر رهبری آشکار خواهد شد»، ادامه داد: در مورد دفاع مقدس هم فرمودند ۸۰ سال نیاز است آن گنج ابعادش روایت شود، روایت جنگ، پس از جنگ اهمیت بیشتری دارد، تحکیم پیروزی و تثبیت روایت پیروزی امروز اهمیت بیشتری از زمان جنگ دارد، چند جمله خطاب به آمریکایی و سران رژیم تروریستی صهیونی هم داشته باشیم.



وی افزود: برای ما کاملا روشن است که اظهارات اخیر سران رژیم صهیونی، ادامه وحشت از همبستگی ملی ایران و قدرت موشک های ایران است. پاسخ های ایران در جنگ ۱۲ روزه، زندگی را در سرزمین‌ کوچک اشغالی مختل کرده بود، نفس های رژیم، سخت به شماره افتاده بود.



معاون روابط عمومی سپاه پاسداران گفت: ما از شرایط غیرعادی، فشارهای روانی و میزان تاب آوری در داخل اسرائیل به خوبی آگاهی داریم، ناظران بین المللی و افکار عمومی جهان و همفکران آمریکایی‌ها، شکست شما را در جنگ پر هزینه و بدون دستاورد روایت کردند، دشمن بداند و بخواهد دوباره به امنیت ایران دست‌ درازی و غلط کند، نفس‌ آنها را در سرزمین‌های اشغالی قطع خواهیم کرد.



وی افزود: ترامپ هنوز نتوانسته افکارعمومی را برای خسارت‌های مشارکت با اسرائیل در حمله به ایران توجیه کند. شما خوبست اول از پایگاه العدید آوار برداری کنید، ببینید چه بلایی بر سرتان آمده، بعد یاوه سرایی و تهدید کنید، رژیمی که از سر استیصال کامل در مقابل ضربات خردکننده موشکی ایران با واسطه های متعدد دنبال قطع درگیری بود، حالا با پرویی تهدید به تعرض جدید می کند، رژیم صهیونیستی بداند، حمله جدید به ایران مقتدر مردمی را شروع کند، ابتکار عمل در قطع درگیری با ما است.



وی تاکید کرد: نخواهیم گذاشت آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی قطع شود، فرصت خروج از پناهگاه داشته باشید، فرار و آوارگی را بیش از جنگ ۱۲ روزه تجربه خواهید کرد، سران رژیم صهیونی واکنش سریع ‌و و غافلگیر کننده حملات موشکی ایران را چند ساعت پس از تعرض و در همان روز اول جنگ، تجربه کرد، دشمن بداند؛ اگر تجاوز تکرار شود، ممکن است، جغرافیای پاسخ و میدان نبرد تغییر کند، واکنش ها شکننده تر شود.

سخنگوی سپاه پاسداران در بخش ابتدایی سخنان خود نیز به روح بلند همه شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا، فرماندهان، دانشمندان، شهیدان درود فرستاد و اظهار کرد: شهیدان عند ربهم یرزقون هستند، به جامعه حیات، عزت و قدرت می دهند، شهیدان ناظر، حاضر و شاهد هستند، شخصیت شهید، آرمان و آرزوهای شهید در متن جامعه جریان دارد، شهدای اقتدار، اقتدار و عزت ایران را در جهان به رخ کشیدند، همه طرح ها و محاسبات دشمن صهیونی و آمریکا را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درهم ریختند.

وی با بیان این‌که «شهیدان اقتدار در جنگ پرشدت ترکیبی شجاعانه به میدان رفتند، از هیچ چیز نترسیدند، ترس و وحشت در جبهه بزرگ دشمن ایجاد کردند، تا جایی که دشمن دچار استیصال شد، شکست را پذیرفت، با واسطه ها درخواست توقف جنگ کرد» ادامه داد: شهدا ممکن است در زمان حیات شناخته نشوند، ولی بعد از شهادت جلوه‌های زندگی آن‌ها آشکار می‌شود. خانواده‌ شهیدان که با تاسی به شهیدان کربلا پایداری و مقاومت کردند، باعث عزت، سربلندی و آبروی ملت ایران شدند. وقتی دشمن با همه دارایی و ابزار و امکاناتش به میدان آمد این شهدا در میدان بودند و با قدرت ایستادند، این شهدا در این جنگ، با فداکاری، شجاعت و رشادت خود پیام قدرت ایران را به جهانیان انتقال دادند، در دل دشمن وحشت ایجاد کردند، دشمنی که با توهم پیروزی آمده بود، محاسبات او را در هم ریختند.



نائینی خاطرنشان کرد: شهیدان و خانواده شهداء برگزیدگان خداوند هستند، شهادت یک انتخاب الهی است. شهدا قبل از شهادتشان، به درجه‌ای می‌رسند که مشمول لطف قرار می‌گیرند، قبل از شهادت و در همین دنیا، عملکردشان از روی حساب است. کاری که مورد رضای الهی نباشد، انجام نمی‌دهند. همه حرکاتشان رنگ و بوی الهی دارد و در رفتارشان، هوا و هوس راهی ندارد. شهید قبل از شهادتش شهید گونه زندگی می کند، برای ما نشانۀ های کرامت و حجت و حیات طیبه هستند.



وی یادآور شد: شهید سلامی در کنگره های شهداء می فرمودند؛ ایثار خانوادۀ شهدا از شهداء بالاتر است. وقتی مجاهدی شهید می‌شود به آرزو و هدف خود می‌رسد. ولی آنکه عزیزش شهید می‌شود، آرزوی خود را قربانی می‌کند و این ایثار بزرگ تر است. آن هایی هم که شهیدان و مجاهدان فی سبیل الله را تکریم می کنند، روایت گر جهاد و شهادت هستند، کنگره و یادواره برگزار می کنند، فداکاری ها و صدای مظلومیت مردم غزه را به جهانیان منتقل می کنند.



وی با تاکید بر این‌که « گفتمان مقاومت را زنده نگه می دارند. اجرشان کمتر از شهیدان نیست، شهید چوبداری روایت گر جهاد و شهادت بود، امروز خودش را باید روایت کنیم، او یک راوی خوش نام بود، با مردم و از متن مردم بود، رسالت او آگاهی بخشی بود، دشمن نمی داند اگر یک سردار رشید جبهه فرهنگی ما به شهادت برسد، فرزندان و همرزمان او قدرتمندتر راه او را ادامه می دهند، مواجهه اولیه پسر ۱۲ ساله نوجوان شهید چوبداری و میزبانی او در منزل، آنقدر روحیه بخش، با صلابت بود که حسی چون زنده بودن پدر نداشتیم، این هویت شکل گرفته در جامعه ایران را دشمن نمی تواند با دستگاه محاسباتی مادی اش بفهمد.»



معاون روابط عمومی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: شهید چوبداری؛ چون روایت گر جهاد و شهادت در میدان جنگ رسانه ای بود، کار او امتداد میدان جهاد و شهادت بود، به یک معنی شهید چوبداری قبل از شهادت، شهید بود. شهید چوبداری مانند سایر شهیدان در راه خدا ثابت‌قدم بود، با قدرت حرکت می کرد، هیچگاه در نبرد رسانه ای متزلزل نمی شد، عظمت شهید چوبداری در آن بود که وقتی وارد میدان می‌شد، عرصه را به خوبی می‌فهمید و هیچگاه احساس ناتوانی و ضعف نمی کرد یا دچار غفلت از نقاط قوت خود نمی‌شد.

