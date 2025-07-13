به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی طی بیانیهای مشترک اعلام کردند: با شناسایی و تأیید هویت سه تن دیگر از فعالان رسانهای که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به کشور به شهادت رسیدهاند، شمار شهدای رسانهای جنگ اخیر به ۱۲ نفر رسید. این سازمان همچنین خواستار پیگرد بینالمللی عاملان کشتار این خبرنگاران شد.
در این بیانیه آمده است: شهید ابوالفضل فتحی، عکاس و خبرنگار خبرگزاری بسیج و شهید صالح بایرامی، گرافیست رسانههای مختلف از جمله نشریه اندیشه پویا و همچنین شهیده فاطمه صالحی، مدیر پایگاه اطلاعرسانی «ساوجنما» و خبرنگار پایگاه «تیتر ۱» در استان البرز که پیشتر مجروح شده بود، به جمع شهدای رسانهای پیوست.
پیشتر شهادت ۹ تن از خبرنگاران، تصویربرداران و فعالان رسانهای که در اثر حملات مستقیم و هدفمند رژیم صهیونیستی به مراکز رسانهای از جمله ساختمان صداوسیما و مرکز رسانهای «بیان» جان باخته بودند، اعلام شده بود. در جریان این حملات، علاوه بر شهادت این عزیزان، بیش از ۱۰ نفر نیز زخمی شده و تحت درمان قرار گرفتند.
اسامی شهدای رسانهای جنگ ۱۲ روزه به شرح زیر است:
۱. شهید رمضانعلی چوبداری
۲. شهید امیرحسین طاووسی
۳. شهید علی طهماسبی
۴. شهید نیما رجبپور
۵. شهید محمدمعین نظری
۶. شهید محمدجواد الوندی
۷. شهید احسان ذاکری
۸. شهید ابوالفضل فتحی
۹. شهیده فرشته باقری
۱۰. شهیده معصومه عظیمی
۱۱. شهیده فاطمه صالحی
۱۲. شهید صالح بایرامی
