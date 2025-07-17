یونسکو ترور کارکنان صدا و سیما توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم اودری ازوله مدیرکل یونسکو ترور کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی، که در حمله رژیم صهیونیستی در روز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۴ به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما صورت گرفت را محکوم کرد.

در متنی که امروز از سوی دبیرخانه سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) منتشر شد خانم اودری ازوله، مدیر کل این سازمان بین المللی، ضمن محکوم‌کردن قتل نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی توسط رژیم صهیونیستی، خواستار تحقیقات سریع و کامل در این خصوص شده است.

مدیرکل یونسکو تاکید کرده است که زیرساخت‌های رسانه‌ای وفق قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌عنوان اهداف غیرنظامی باید محافظت شوند.

وی خواستار رعایت مفاد قطعنامه شماره ۲۲۲۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از اهالی رسانه در زمان مخاصمات مسلحانه شده است.

