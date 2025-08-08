به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این نمایش از تولیدات مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با همکاری واحد نمایش حوزه هنری است که در کشور عراق اجرا خواهد شد.
سابقه اجرای نمایش «اولین بازی» به نویسندگی امیر مشهدیعباس به سال ۱۳۸۴ بازمیگردد اما این اثر آیینی در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نخستین بار در سال ۱۳۹۰ به روی صحنه رفت و پس از آن نیز در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ در همین مرکز اجرا شد و اکنون گونه خیابانی آن بین موکبهای نجف تا کربلا در پیادهروی اربعین اجرا میشود.
قاسم انصاریشاد، آریاراد انصاریشاد، نوشین سرکوبی، مهدی رحمتی و بهروز مهرعلیان بازیدهندگان و صداپیشگان اجرای خیابانی نمایش «اولین بازی» را بر عهده دارند.
بر اساس این خبر، محمد سعادتزاده و سارا خوارزمی گروه کارگردانی نمایش «اولین بازی» را تشکیل میدهند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از: آهنگساز: محمد فرشتهنژاد، طراح و سازنده دکور: علیرضا حسینپور و عادل بزدوده، طراح و سازنده عروسک: علیرضا حسینپور و مژده ذکریاپور، طراح و سازنده عروسک بخش سایهبازی: شراره یوسفی، طراح پوستر: عماد سالکی، روابط عمومی: گروه نمایش صفیر و عکاس: شهراد اطهری.
در خلاصه نمایش «اولین بازی» که بیستمین سال اجرای خود را پشت سر گذاشته، آمده است: امروز قرار است جلوی درب منزل رضا تعزیه دو طفلان مسلم اجرا شود ولی بهخاطر نیامدن بازیگر دو طفلان، گروه تعزیهخوان آنها نمیتوانند تعزیه دو طفلان را اجرا کنند و وسایل گروه تعزیه رو امانت در منزل رضا میگذارند تا به دنبال بازیگرشان بروند. رضا در تنهایی خود با وسایل گروه تعزیهخوان شروع به نمایش بازی میکند تا اینکه وارد دنیای خیالانگیز میشود و...
کودکان و نوجوانان در این نمایش با واقعه عاشورا و آزاده زیستن و زیر بار ظلم و زورگویی نرفتن به کمک شیوههای نمایش عروسکی و نمایش ایرانی، شبیهخوانی، پردهخوانی و نقالی آشنا میشوند.
یادآوری میشود نمایش «اولین بازی» تیر و مرداد ۱۴۰۴ نیز در سالن گلستان مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا شد.
