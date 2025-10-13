به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره سینما و تئاتر عراق و انجمن هنرمندان عراقی، ششمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر بغداد را که به هنرمند عراقی میمون الخالدی تقدیم شده است، افتتاح کردند.
در این جشنواره ۱۵ نمایش عربی و خارجی به روی صحنه خواهد رفت که ۴ نمایش از آنها تولیدات عراق هستند و در سالنهای تئاتر المنصور، الرشید و تئاتر ملی اجرا میشوند.
هیئت داوران جشنواره با ریاست جواد الاسدی کارگردان و نویسنده عراقی تشکیل شده و اعضای آن عبارت از عواطف نعیم بازیگر و استاد دانشگاه عراقی، حبیب غلوم بازیگر اماراتی، علی علیان کارگردان اردنی، خالد بوزید بازیگر تونسی، ناصر عبدالمنعم کارگردان مصری و بیلجه امین نویسنده ترک هستند.
مراسم افتتاحیه شامل نمایشی با عنوان «بغداد و شاعران و تصاویر» به طراحی و کارگردانی فؤاد ذنون بود که توسط گروه ملی هنرهای مردمی و با مشارکت خانه مد عراق اجرا شد.
عارف الساعدی، مشاور فرهنگی نخستوزیر عراق در این مراسم گفت: جشنهای فرهنگی در بغداد و سایر استانها یکی پس از دیگری برگزار میشوند؛ از نمایشگاههای کتاب گرفته تا جشنوارههای سینما، شعر، ادبیات، هنر و پژوهشهای دانشگاهی، و حالا تئاتر که ما را امشب گرد هم آورده است.
او افزود: تئاتر در این کشور یکی از عناصر اصلی فرهنگ است و هنری وارداتی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و بافت اجتماعی جامعه به شمار میآید.
الساعدی ادامه داد: تئاتر، هنری زایاست و هرگز نابارور نمیشود؛ نسلی آن را به نسل دیگر منتقل میکند و همچون مدرسهای است که پرچم خود را به مدرسه بعدی میسپارد. به همین دلیل مدیریت جشنواره بینالمللی تئاتر بغداد، نام یکی از نمادهای بزرگ تئاتر و فرهنگ عراق، میمون الخالدی، را بر این دوره نهاده است.
برنامه جشنواره که تا ۱۶ اکتبر ادامه دارد، شامل کارگاه آموزشی بازیگری و بداههپردازی، نشستهای نقد روزانه، میزگردی با کارگردان تونسی الفاضل الجعایبی و همچنین مراسم رونمایی از آثار نمایشی جدید عراق است.
اولین نمایش جشنواره پس از مراسم افتتاحیه، نمایش «مأتم آقای پدر» به کارگردانی مهند هادی بود که روی صحنه تئاتر المنصور اجرا شد.
