به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران خبر داد و گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، این آیین همزمان با روز اربعین و با حضور عاشقان حضرت اباعبدالله(ع)، با شعار «عهد می‌بندم» از میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود. این مراسم از نماز صبح و با قرائت زیارت اربعین در ابتدای مسیر راهپیمایی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به ثبت نام موکب‌داران از ۱ تا ۹ مرداد اضافه کرد: داوطلبان با مراجعه به سامانه jamandeh.com ثبت نام کردند و در نهایت پس از بررسی درخواست‌ها، حدود دو هزار موکب در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین مستقر خواهند شد و به ارائه خدمات به عزاداران خواهند پرداخت. این موکب‌ها به چند دسته «مواکب خانوادگی» (همراه با پخت نذری به صورت خانوادگی در ۱۰۰ نقطه)، «مواکب خانواده شهدا» در ۱۰۰ نقطه (شامل خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه)، «مواکب نوجوانان» (همراه با آماده‌سازی لقمه نذری توسط نوجوانان)، «مواکب مادر و کودک» در ۲۰ نقطه و «اتوبوس دوست‌داشتنی» با ارائه خدمات فرهنگی آموزشی به کودکان در ۱۰ نقطه تقسیم می‌شود.

اعلمی از برگزاری چند پویش فرهنگی به مناسبت اربعین حسینی خبر داد و افزود: پویش روایت جاماندگان با عنوان «من ایرانم و تو عراقی...» با هدف روایت‌نویسی توسط نوجوانان، پویش «دعوت» برای دعوت نوجوانان از همسالان خود برای شرکت در آیین جاماندگان، دو پویش «هم‌عهدی با شهدا» و «نایب شهید» برای شرکت در راهپیمایی به نیابت از شهدا و پویش «قرائت سوره فتح» که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته‌اند، پویش‌هایی است که با نگاه ویژه به نوجوانان طراحی شده است.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری ادامه داد: آیین «دمام‌زنی» توسط ۹ گروه نوجوان در مسیر راهپیمایی جاماندگان اجرا می‌شود. این گروه‌ها از قبل در فرهنگسراها آموزش دیده‌اند و تعدادی از فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز در گروه‌ها حضور دارند. همچنین آیین «بلندا» با چهارپایه‌خوانی نوجوانان در ۳۴ نقطه و راه‌اندازی دسته عزاداری برگزار می‌شود.

وی در پایان گفت: «رادیو فرهنگسرا» با برپایی غرفه خبرنگاران نوجوان در مسیر راهپیمایی برگزار می‌شود. «سنگرهای فرهنگی» در ۳۰ نقطه با توزیع اقلام فرهنگی مانند دستبند و همخوانی سرود ای ایران و «سکوهای فرهنگی» در ۱۰ نقطه با اجرای مداحی توسط هیئات و قرائت سوره فتح میزبان شهروندان خواهند بود. همچنین برنامه «از امام حسین(ع) کتاب بخوان!» به معرفی و مطالعه گروهی کتاب‌هایی با موضوع اربعین حسینی اختصاص دارد.

آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی پنجشنبه ۲۳ مرداد از میدان آئینی امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

