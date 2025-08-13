آغاز پویش دست در دست خدا به یاری مردم غزه در مسیر اربعین حسینی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غرفه مقاومت و شهدای موکب شهید ابراهیم هادی امسال در راستای زنده نگه داشتن آرمان فلسطین و یادآوری کمک به مردم غزه در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی اقدام به راه اندازی پویشی با عنوان دست در دست خدا کرده است که مورد توجه و استقبال مردم عراق قرار گرفته است.

نرگس کحالیان مسئول غرفه شهدا و مقاومت با معرفی برنامه‌های این غرفه در گفتگو با خبرنگار ابنا اظهار داشت: مسیر راهپیمایی اربعین حسینی محل قیام علیه ظلم است همانطور که هدف امام حسین( علیه السلام ) قیام علیه ظلم بود از این رو زائران حسینی که قلبشان از حوادث غزه به درد آمده با فضا سازی که در غرفه شهدا شده مصمم برای اجرای این پویش می‌شوند.

وی افزود: ما سعی میکنیم این درد و دغدغه مهم را فعال کنیم و به زائران بگوییم شما میتوانید برای یاری مردم غزه کاری کنید.

این فعال فرهنگی گفت: برنامه های غرفه در دو بعد فعال است . اول هر زائری با جدا کردن کارت هایی که روی نقشه غزه به نشانه آوار گذاشته شده به طور نمادین کارتی را بر میدارند و با نکاتی که داخل کارت نوشته شده در مسیر زندگیشان گامی برای مبارزه با ظلم بر می‌دارند.

وی گفت: پویش «دست در دست خدا » قبل از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران به محتوا تبدیل شد و این پویش در اربعین و در این فضای پیاده روی اجرا می‌شود.

کحالیان افزود : در بعد دیگر فضای بین المللی پویش « دست در دست خدا» است که با اتحاد انسان های آزاده ای که نسبت به مبارزه با ظلم و دفاع از غزه کنش‌گری دارند از آنها میخواهیم بر اساس آیه قرآن «یدالله فوق ایدیهم» برای کمک به مردم غزه با یکدیگر متحد شوند و با نوشتن جمله ای در کف دستشان در دفاع از مقاومت و گرفتن دست یکدیگر به نشانه اتحاد این تصویر را در فضای اینستاگرامی منتشر می کنند.

وی تاکید کرد: این پویش مردمی بعد از اربعین نیز ادامه دارد و این نقطه صفر نابودی اسراییل است و به زودی ان‌شاءالله شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود و سنصلی فی القدس ان‌شاءالله..

