بقائی: نشان خبرنگاری مانعی در برابر جنایت جنگی رژیم صهیونیستی نیست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، و در واکنش به بمباران چادر تیم رسانه‌ای شبکه الجزیره در شهر غزه که منجر به شهادت همه خبرنگاران و تیم رسانه‌ای شد؛ نوشت: کارت و نشان خبرنگاری مانعی در برابر جنایتکاران جنگی و نسل‌کش که نمی‌خواهند جهان از جنایات شنیع آنها مطلع شوند نیست. پنج خبرنگار دیگر، در واقع کل کارکنان شبکه الجزیره، در بمباران عمدی چادر آنها در شهر غزه ترور شدند، همزمان که مردم غزه به‌صورت دسته‌جمعی به قتل می‌رسند، بر اثر گرسنگی تحمیلی جان می‌دهند و در "تله‌های غذایی" اسرائیلی-آمریکایی شکار می‌شوند.

بقائی با تأکید بر اینکه بی‌تفاوتی و بی‌عملی، شراکت در جنایت وحشیانه اسرائیل است، گفت: محکومیت شدید این جنایت حداقل کاری است که هر انسان باوجدانی باید انجام دهد اما جهان باید برای توقف فوری این نسل‌کشی سبعانه و محاکمه و مجازات جنایتکاران اقدام کند.

رسانه‌های فلسطینی بامداد دوشنبه از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در مقابل دروازه اصلی مجتمع پزشکی الشفا در شهر غزه و شهادت جمعی از خبرنگاران از جمله ۲ خبرنگار شبکه الجزیره به نام‌های انس الشریف و محمد قریقع خبر دادند.

به دنبال این حمله، دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که تعداد شهدای خبرنگار که تاکنون در جریان جنگ نسل‌کشی در نوار غزه توسط ارتش این رژیم به شهادت رسیدند به ۲۳۷ نفر رسیده است.

