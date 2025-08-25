واکنش کشورهای عربی و اسلامی به ترور هدفمند خبرنگاران در غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیهای تأکید کرد که بهطور قاطع با نقضهای مکرر و مستمر رژیم اسرائیل نسبت به قوانین و عرفهای بینالمللی مخالف است.
در این بیانیه آمده است که وزارت خارجه عربستان این اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به این جنایات، مسئولیتهای خود را بهطور جدی ایفا کنند.
همچنین در این بیانیه بر اهمیت تأمین امنیت و حمایت از فعالان حوزههای پزشکی، امدادرسانی و رسانهای در مناطق درگیر تأکید شده و این موضوع بهعنوان اقدامی ضروری برای حفظ جان نیروهای انسانی و ادامه خدمات حیاتی در شرایط بحرانی معرفی شده است.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه قطر نیز در بیانیهای حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در شهر خانیونس را که منجر به شهادت تعدادی از غیرنظامیان بیدفاع شد، بهشدت محکوم کرد و آن را مرحله جدیدی از جنایات فجیع و مستمر اسرائیل علیه ملت فلسطین و نقض آشکار حقوق بینالملل توصیف نمود.
وزارت خارجه قطر همچنین تاکید کرد که «سیاست هدفگیری خبرنگاران و فعالان حوزههای امدادی و درمانی از سوی رژیم اشغالگر، نیازمند واکنشی فوری و قاطع از سوی جامعه جهانی برای تأمین امنیت غیرنظامیان و جلوگیری از فرار عاملان این جنایات از مجازات است.»
دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه نیز حملات اخیر رژیم اشغالگر به نوار غزه را «تعدی به آزادی رسانه و جنایتی جنگی دیگر» توصیف کرد.
«برهانالدین دوران»، رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: اسرائیل که بیوقفه به ارتکاب فجایع ادامه میدهد، بدون هیچگونه توجهی به اصول انسانی یا قانونی، در توهم است که میتواند با حملات هدفمند به خبرنگاران، مانع از افشای حقیقت شود.
ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین هم جنایت فجیع ارتش اشغالگر اسرائیل در حمله به مجتمع پزشکی ناصر در خانیونس را با شدیدترین لحن محکوم کرد و این اقدامات را نقض آشکار قوانین بینالمللی و حملهای مستقیم به آزادی رسانه و حقوق بشر دانسته و خواستار پاسخگویی فوری جامعه جهانی به این جنایات شد.
«احمد ابو الغیط» دبیرکل اتحادیه عرب نیز حملات مداوم رژیم اشغالگر اسرائیل به نوار غزه از جمله کشتار فجیع این رژیم در مجتمع پزشکی ناصر در خانیونس را بهشدت محکوم و اعلام کرد که این جنایت تنها بخش دیگری از مجموعه اقدامات خشونتبار و هدفمند علیه غیرنظامیان فلسطینی است.
ابو الغیط با اشاره به ترور بیش از ۱۲ خبرنگار تنها در دو هفته گذشته، تأکید کرد اسرائیل در تلاش است تا با سرکوب رسانهها و خاموش کردن صدای حقیقت، واقعیتهای دردناک غزه را پنهان کند.
دبیرکل اتحادیه عرب از جامعه جهانی خواست تا سکوت شرمآور خود را در برابر این فجایع بیسابقه که با خونسردی کامل و بدون هیچگونه مجازات یا حتی اعتراض انجام میشود، بشکند و با صدای بلند برای پایان این قتلعام بیپایان فریاد بزند.
آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (انروا) نیز حمله هوایی رژیم اسرائیل به مجتمع پزشکی ناصر در غزه را بهشدت محکوم کرد و آن را «تقصیر شوکهکننده جامعه جهانی» توصیف نمود.
آنروا تأکید کرد سکوت جامعه جهانی در برابر ادامه تجاوزات اسرائیل، نهتنها رنج غیرنظامیان در نوار غزه را تشدید میکند، بلکه به تضعیف شدید تلاشهای بشردوستانه میانجامد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم جنایت شنیع صبح امروز دوشنبه ۳ شهریور رژیم صهیونیستی در بمباران مجتمع پزشکی ناصر در شهر خانیونس، به عنوان تنها بیمارستان فعال در جنوب غزه، را به شدت محکوم کرد.
«اسماعیل بقائی» با اشاره به شهادت دستکم ۲۰ نفر از بیماران و کادر درمان و همچنین ۵ خبرنگار در جریان این بمباران سبعانه، آن را جنایت جنگی وحشیانهای توصیف کرد که از سوی رژیم صهیونیستی در راستای طرح نسلکشی فلسطینیان و با هدف امحای فلسطین بهعنوان یک ملت واجرا میشود.
دقایقی بعد، در حالی که گروهی از شهروندان، امدادگران و خبرنگاران برای جستوجوی قربانیان احتمالی در محل حضور داشتند، ارتش اسرائیل بار دیگر همان نقطه را با موشک هدف گرفت و موجب کشته و زخمی شدن شماری از آنان شد.
طبق آمار اولیه، این حمله دوگانه به جان باختن ۲۰ نفر منجر شد که از جمله میتوان به افراد زیر اشاره کرد: محمد الحبیبی (پزشک) و پنج خبرنگار شامل حسام المصری (رویترز)، محمد سلامه (الجزیره)، مریم ابو دقة (همکار اندپندنت عربی و آسوشیتد پرس)، معاذ ابو طه (خبرنگار آزاد) و احمد ابو عزیز (خبرنگار محلی)، همچنین عبدالله الشاعر (راننده آتشنشانی) و شماری از غیرنظامیان. افزون بر این، دستکم ۱۰ نفر دیگر از جمله خبرنگاران و امدادگران نیز زخمی شدند.
دیدهبان حقوق بشر اروپا – مدیترانه تاکید کرد این الگوی رفتاری، یک حادثه نیست، بلکه بخشی از سیاستی تکراری و مستند در نقاط مختلف طی روند نسلکشی در نوار غزه بهشمار میرود و تیم میدانی این نهاد، دهها مورد را ثبت کرده است که در آنها نیروهای اسرائیلی بهطور عمدی مرتکب «حملات دوگانه» شدهاند؛روشی که نهتنها با هدف افزایش شمار قربانیان غیرنظامی صورت میگیرد، بلکه بهطور خاص امدادگران، نیروهای دفاع مدنی و خبرنگارانی را هدف قرار میدهد که برای کمک به قربانیان حمله نخست در محل حاضر شدهاند.
