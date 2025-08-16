سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در حکمی حجت الاسلام والمسلمین طاهری را به سرپرستی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای محمد حسین طاهری آکردی (دامت توفیقاته)
دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر
سلام علیکم و رحمة الله؛
با احترام و آرزوی عزت و سلامتی و توفیق روزافزون، باعنایت به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) با پایان مأموریت جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای صدیقی در جایگاه امامت جمعه موقت تهران، ضمن قدردانی از زحمات و خدمت هفتساله ایشان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اکنون که براساس مفاد ماده ۱۹ از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی، پس از طی فرایند تعریف شده، این امانت باید به دست سنگردار دیگری سپرده شود، تا زمان تعیین رئیس جدید و با موافقت اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، جنابعالی را که از روحیه جهادی و انقلابی برخوردار بوده و از اشراف و تجربیات ارزشمند در این عرصه برخوردار هستید، با حفظ سمت، به عنوان "سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر" منصوب مینمایم.
بدیهی است در دوره سرپرستی، از تمام اختیارات قانونی در حوزههای مدیریتی، اجرایی، حقوقی و مالی، برای پیگیری بیوقفه امور محوله و اعمال هرگونه اصلاح ضروری، با تکیه بر خرد جمعی، به منظور تسهیل و تسریع در مسیر دستیابی به اهداف عالیه پیشرو و احیای فریضتین، برخوردار هستید.
انشاءالله برای جلب رضایت پروردگار متعال و عملیاتیسازی سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، علاوه بر همکاری مسئولان مکرم نهادها و دستگاههای متناظر، از همراهی و همفکری نمایندگان معزز ولی فقیه و ائمه جمعه محترم در سراسر کشور، که ریاست ستادهای استانی و شهرستانی را بر عهده دارند، بهرهمند خواهید بود.
محمد جواد حاج علی اکبری
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
