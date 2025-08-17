به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فریبرز مرادی» امروز یکشنبه، 26 مرداد 1404 در گفتوگویی اظهار کرد: تاکنون، ۳۲۵ سفر جادهای برای بازگشت زائران اربعین از استان انجام که در این مسیرها ۹۶۵۰ نفر از مرزهای مهران و خسروی به استان بازگشتند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان ادامه داد: این رقم نسبت به روزهای قبل که ۳۰۵ سفر و حدود ۹۰۰۰ مسافر گزارش شده بود، افزایش یافته و روند بازگشت زائران همچنان با سرعت مطلوب ادامه دارد.
وی نیز با اشاره به خدمات ویژه برای زائران گفت: طی این مدت ۲۲ سفر با جابهجایی ۶۵۰ مسافر به صورت ویژه در ناوگان تحت نظارت ما انجام شده است که با هدف خدمترسانی هر چه بهتر به زائران اختصاص یافته است.
مرادی با قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه حملونقل و راهداری، تاکید کرد: تلاش ما بر این است که شرایط بازگشت زائران با امنیت و رفاه کامل فراهم شود و با برنامهریزیهای صورت گرفته، خدمترسانی در این بخش همچنان به بهترین شکل ادامه دارد.
-----------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما