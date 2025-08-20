آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی برای اعزام زائرین حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسدالله جلال‌زاده گفت: با توجه به ایام پایانی ماه صفر که مقارن با رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) است تمامی ناوگان حمل و نقل مسافر در خدمت زائران و مسافران حرم رضوی است.

وی افزود: در این ایام در مسیر زیارتی مشهد مقدس با افزایش تقاضای سفر مواجه هستیم که ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر استان برای استفاده اقشار مختلف جامعه آماده خدمت‌رسانی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح جابجایی زائرین مشهد مقدس از ۲۸مرداد ماه آغاز و تا ۴ شهریور ماه اجرا می شود، تصریح کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با همکاری انجمن های صنفی شرکت ها و رانندگان مسافر، مالکین و رانندگان استان از تمام ظرفیت‌های موجود برای خدمات رسانی بهتر و مطلوب‌تر به زائرین حرم رضوی استفاده خواهند کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصریح کرد: ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در پایانه‌های مسافربری استان به زائران در کنار اقدامات تکمیلی دیگر از جمله برنامه‌های بخش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است که با جدیت هرچه تمام پیگیری می‌شود.

جلال‌زاده تصریح کرد: مسئولان کاروان‌های زیارتی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی با برنامه‌ریزی قبلی نسبت به اعزام کاروان‌های تحت سرپرستی خود از آغازین روزهای اعزام اقدام کنند تا در زمان ازدحام مسافر خللی در جابه‌جایی اعزام ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: مهمترین اولویت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در این ایام افزایش ایمنی در سفر است که در زمینه کنترل‌های فنی و ایمنی ناوگان، مدیران فنی شرکت‌های مسافربری ملزم شده‌اند ناوگان خود را پیش از سفر مورد معاینه فنی قرار دهند و از صحت عملکرد ناوگان اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد مدیران فنی از اولویت‌های این اداره کل است، گفت: در این زمینه ناظران اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نمایندگان پلیس راه بر حسن اجرای این کار نظارت خواهند کرد و ناوگانو اتوبوس‌ها را مورد بازدید قرار می‌دهند.

وی با اشاره به فعالیت ۳۸ مجتمع خدماتی رفاهی در سطح استان ادامه داد: کاروان‌های زیارتی می‌توانند از مجتمع‌های خدماتی رفاهی که دارای امکانات مناسبی هستند به منظور توقف های مورد نیاز بین راهی استفاده کنند.

جلال‌زاده یادآورشد: سامانه گویای ۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران و زائرین درخصوص نحوه ارائه خدمات در استان خواهد بود.

..............................

پایان پیام/