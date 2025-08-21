به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی خطاب به «امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده» وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن تبریک این روز به تمام مدیران، متخصصان و جهادگران مومن، انقلابی و سخت‌کوش این عرصه، نوشت: بی‌تردید، دستاوردهای شگرف و افتخارآفرین صنعت دفاعی کشور طی سال‌های اخیر که تاثیرات راهبردی و سرنوشت‌ساز بخش‌هایی از آن در دفاع مقدس ضد صهیونیستی و ضد امریکایی پدیدار شد، جلوه‌ای روشن از خودباوری، ایمان راسخ و اتکای به ظرفیت‌های بومی ملت بزرگ ایران اسلامی است.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

با سلام و تحیات الهی؛

فرا رسیدن ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به جنابعالی، مدیران، متخصصان و جهادگران مومن، انقلابی و سخت‌کوش این عرصه در وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، دستاوردهای شگرف و افتخارآفرین صنعت دفاعی کشور طی سال‌های اخیر که تاثیرات راهبردی و سرنوشت ساز بخش‌هایی از آن در دفاع مقدس ضد صهیونیستی و ضد امریکایی پدیدار شد، جلوه‌ای روشن از خودباوری، ایمان راسخ و اتکای به ظرفیت‌های بومی ملت بزرگ ایران اسلامی است که توانسته است در سایه هدایت‌های داهیانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و همت فرزندان برومند این سرزمین، بازدارندگی مؤثر و اطمینان بخش را برای کشور عزیزمان رقم زند.

تحولات منطقه و جهان و همچنین درس‌ها و عبرت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر این حقیقت تأکید دارد که تنها راه مصون‌سازی کشور از تهدیدات متصور و فراروی، تداوم راهبرد قدرت‌افزایی دفاعی، ارتقای توان بازدارندگی، تقویت و روزآمدسازی سامانه‌ها، تجهیزات و تسلیحات نظامی در حوزه‌های زمینی، دریایی، هوافضا، پدافند، سایبری و جنگ الکترونیک با بهره‌گیری از دانش و فناوری نوین و نیز هماهنگی و هم‌افزایی مستمر بین نیروهای مسلح و وزارت دفاع در زمینه طراحی، تولید و پاسخ به نیازمندی‌های آنان است.

اینجانب ضمن قدردانی از مجاهدت‌های صادقانه و تلاش های شبانه‌روزی جنابعالی و همکاران ارجمندتان در مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، توفیق روزافزون آن امیر عالیقدر در مسیر تقویت بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تحقق راهبردهای کلان دفاعی کشور و پاسداری از عزت و اقتدار نظام مقدس اسلامی تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج ) و تبعیت از تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای ( مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

