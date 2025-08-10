دکتر پزشکیان: امید من به جهادگران و دانشمندانی است که دغدغه کشور را دارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان در مراسم گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی که شامگاه شنبه 18مرداد در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در سخنانی ضمن ادای احترام و تکریم همه شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، با اشاره به ایثارگریها و رشادتهای فرزندان این سرزمین در برابر توطئهها و دسیسههای دشمنان، اظهار داشت: دشمنان ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با طراحی نقشههای متعدد و پیچیده، تلاش کردند تا مانع از استقامت و پیشرفت این مردم باشند. بیش از 20 هزار جهادگر مخلص و فداکار را در برهههای مختلف به شهادت رساندند تا انقلاب را از مسیر خود بازدارند، اما به خواست خود نرسیدند. اگر امروز آن جهادگران با همان روحیه و اخلاص حضور داشتند، بسیاری از چالشهای کنونی به وجود نمیآمد؛ دشمنان آگاهانه نخبگان این کشور را از ما گرفتند.
رئیس جمهور در ادامه با مرور خاطراتی از دوران شکلگیری انقلاب فرهنگی و تاسیس جهاد دانشگاهی، به نقش مهم این نهاد اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، جریان چپ که خود را مدعی دمکراسی میدانست، با تمامیتخواهی مطلق اجازه ابراز نظر و گفتگو را نمیداد، در حالی که ما معتقد به تعامل و گفتوگو بودیم و بر این باور بودیم که هر تفکر و جریان سیاسی باید با خدمات خود به مردم ارزیابی شود و مردم در نهایت صاحبان اصلی انتخاب باشند.
دکتر پزشکیان افزود: جهادگران جهاد دانشگاهی امتحان خود را به خوبی پس داده و خود را در میدان خدمت به مردم اثبات کردند و اگر نظام جمهوری اسلامی امروز در مسیر پیشرفت قرار گرفته است، مرهون مجاهدتهای خالصانه و بیمنت امثال جهادگران این نهاد بوده است.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش دانشمندان و جهادگران در نجات کشور بیان داشت: اعتقاد دارم این کشور تنها به کمک دانشمندانی نجات خواهد یافت که میدانند، میتوانند و برای حل مشکلات میهن ارادهای راسخ دارند. دانش و علم ما زمانی ارزشمند خواهد بود که در طبق اخلاص برای خدمت به مردم و حل مسائل کشور به کار گرفته شود، در غیر این صورت صرفا حمل کاغذ و مدرک خواهد بود. البته این مسیر آسان نیست و هزینههایی دارد.
دکتر پزشکیان با گلایه از برخی رویههای غلط در نظام آموزشی کشور گفت: متأسفانه امروز برخی مدارس تحت عنوان سمپاد و نظایر آن، با آموزشهای نادرست دانشآموزانی تربیت میکنند که بیشتر به فکر مهاجرت و خروج از کشور هستند، چرا که به آنان آموزش داده نمیشود که علم و تواناییهای خود را برای خدمت به کشور، مردم و خانوادهشان به کار بگیرند. علم زمانی معنا پیدا میکند که در راستای رفع گرفتاریها و مشکلات میهن به کار رود، نه اینکه وسیلهای شود برای خدمت به دشمنانی که از دانش ما برای ساخت سلاح بهره میبرند.
رئیس جمهور در ادامه، راهحل اساسی تغییر در کشور را از مسیر خدمات دانشمندان و عالمانی دانست که دغدغه حل مشکلات ملی را دارند و افزود: امروز کشور با چالشهای متعددی نظیر بحران بیآبی و فرونشست زمین مواجه است، زیرا تعادل میان منابع و مصارف را به بهانه توسعه بر هم زدهایم. ریشه بسیاری از بیتعادلیهای کنونی همین است و متأسفانه هنوز این خطر به طور کامل درک نشده است، مگر اینکه دانشمندان و عالمان ما با اندیشه و چارهجویی، جامعه را نسبت به خطرات آگاه ساخته و مردم را به مشارکت و همراهی فراخوانند.
دکتر پزشکیان با تاکید بر اینکه از ابتدای فعالیتهای خود، با روحیه و تفکر جهادی زندگی کردهام و تا به امروز از این مسیر فاصله نگرفتهام، تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری به جهادگرانی نیازمندیم که با حضور فعال در میدان، در حل مشکلات کشور مشارکت کنند. جهادگران دانشگاهی میتوانند در عرصههای گوناگون گرهگشایی کنند و دولت نیز تعامل جدی با دانشگاهیان را در دستور کار قرار داده است. کارگروههای مشترکی برای حل مسائل مختلف در حال شکلگیری است که بر ترکیب جامع و چندوجهی اعضا در آنها تأکید ویژه داریم.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت ارتقای سطح دانشگاههای کشور با رویکرد حل مسئله گفت: امروز راهحلهای بسیاری برای مشکلات کشور وجود دارد، اما مدیریت و اجرای جامع و بدون عارضه این راهحلها اهمیت ویژه دارد. دانشگاههای ما باید از نسل دوم به نسلهای سوم و چهارم ارتقا یابند تا در کنار آموزش و پژوهش، وظیفه اجرا و آیندهنگری را نیز برعهده گیرند و ماندگاری و ثبات کشور را تضمین کنند. باید آستینها را بالا زده و دانشجویان را به میدان آوریم تا با حضور فعال خود در حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند. اقداماتی که شهید طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز کرد، در همین راستا و به منظور تغییر روندهای موجود بود.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به استمرار بیوقفه دشمنیهای دشمنان علیه ایران و ملتهای منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: نمونه عینی این دشمنیها را در جنایات بیشرمانه و ضدبشری در منطقه شاهد هستیم. جای تعجب و تأسف دارد که کشوری که برای عزتمندی و مقابله با تجاوزگران ایستادگی میکند، از سوی کسانی به تروریسم متهم میشود، که تمام تجهیزات و امکانات خود را در اختیار رژیمی جنایتکار قرار دادهاند تا برخلاف تمامی پیمانها و قوانین بینالمللی، زنان و کودکان بیگناه را در غزه و دیگر نقاط به خاک و خون بکشد و سپس دم از صلح، امنیت و حقوق بشر میزنند؛ این فریبکاری شرمآور است.
رئیس جمهور با اشاره به فضاسازی دروغین رسانههای حامی رژیم صهیونیستی افزود: تصویری از یک اسیر صهیونیست را که در اثر محاصره غذایی و دارویی رژیم صهیونیستی در غزه دچار سوءتغذیه شده است، نشان میدهند و برخی کارشناسان به اصطلاح حقوق بشر، گروههای مقاومت را به نقض حقوق بشر متهم میکنند، بدون آنکه بگویند اساساً چه کسی راه آب، غذا و دارو را بر زنان و کودکان بیگناه این منطقه بسته است؟ سازمانهای بینالمللی حقوق بشری کجا هستند؟ آیا واقعاً درک و فهمی از حقوق بشر دارند؟
دکتر پزشکیان در ادامه افزود: امام حسین(ع) در روز عاشورا زمانی که کودک خردسال خود را بر سر دست گرفته بود فرمودند که شما با من در جنگید، اگر به من رحم نمیکنید، به این طفل رحم کنید، و اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. امروز رژیم صهیونیستی و حامیانش نه تنها دین ندارند، بلکه مردانگی و آزادگی را نیز زیر پا گذاشتهاند و همان جنایت را بر سر کودکان مظلوم غزه میآورند. تاسف بار است که کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، از این جنایتکاران به عنوان مدافعان حق خود یاد میکنند. واقعاً ما در چه دنیایی زندگی میکنیم؟
رئیس جمهور در پایان سخنان خود از همه جهادگران جهاد دانشگاهی قدردانی کرد و اظهار داشت: اگر با همین روحیه جهادی و با حضور فعال در صحنه باشید، دولت با همکاری شما توان حل بسیاری از مسائل را خواهد داشت. امید من تنها به جهادگران و دانشمندانی است که دغدغه کشور را دارند و دولت با آغوش باز از آنان استقبال خواهد کرد. راهی جز این نداریم؛ امکان ندارد با ذهنهای بسته و رویکردهای اداری تغییر حاصل شود. باید نگاه و رفتارمان را تغییر دهیم تا از این شرایط خارج شده و مشکلات را حل کنیم.
دکتر پزشکیان در این مراسم همچنین نسبت به پیگیری درخواست رئیس جهاد دانشگاهی مبنی بر بازگشت این نهاد به شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز قول مساعد داد.
