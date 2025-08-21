به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران درباره جزئیات برگزاری برنامه عزاداری و پیاده روی ۲۸ صفر در تهران گفت: نظر به تقارن ۲۸ صفر با روز جمعه در سال جاری، دستجات عزاداری در تهران به سوی مصلای حضرت امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی افزود: دستجات عزاداری از چهار مسیر چهار راه شهید قدوسی، خیابان شهید مفتح، خیابان میرعماد و خیابان سهروردی با حضور عزاداران اهل بیت (ع) از ساعت ۱۱ صبح به سوی مصلی برگزار می‌شود و ورود دستجات از درب ۳ مصلی خواهد بود.

محمودی افزود: عزاداران پیامبر اکرم (ص) و امام مجتبی (ع) با حضور در مصلی ضمن عرض ادب به ساحت نورانی پیامبر اکرم (ص) و قرائت زیارت پیامبر عظیم‌الشأن، از فیض نماز جمعه تهران بهره‌مند خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمودی خاطرنشان کرد: در سراسر استان تهران در نمازهای جمعه، مساجد و هیئات مذهبی، در شب و روز ۲۸ صفر، مراسم عزاداری و قرائت زیارت پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به روز آخر ماه صفر، سالروز شهادت ولی نعمت ایرانیان حضرت امام هشتم (ع) اشاره و اظهار کرد: به مناسبت شهادت جانسوز امام هشتم (ع) در سطح استان تهران مراسم عزاداری و سوگواری در بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها و هیئات مذهبی برگزار خواهد شد و مراسم با شکوه عزاداری خادمیاران رضوی استان تهران، در روز شهادت امام هشتم (ع) ساعت ۱۶ در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری برگزار می‌شود.

