به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی عظیمی امروز جمعه در شهر دارالسلام تانزانیا به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) برگزار شد.
براساس گزارش خبرنگار ابنا از تانزانیا، این راهپیماییها رویدادی بسیار مهم برای مسلمانان پیرو پیامبر اکرم (ص) و خاندان مطهر او به شمار میرود؛ چراکه در این روز زندگی، تعالیم و میراث گرانبهای آن حضرت زنده نگه داشته میشود.
برای مسلمانان و دوستداران پیامبر اسلام (ص)، بزرگداشت سالروز رحلت رسول خدا (ص) اهمیتی ویژه دارد. اهمیت این روز از جنبههای گوناگون تاریخی و معنوی مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا در روز ۲۸ صفر سال دهم هجری، زندگی پربرکت و دنیوی پیامبر اسلام (ص) به پایان رسید. احیای این مناسبت، نشانه عشق، پیوند و احترام قلبی مسلمانان نسبت به پیامبرشان (ص) است.
همچنین این راهپیماییها بستری برای آموزش امت و ارتقای آگاهی اجتماعی به شمار میرود؛ از طریق ایراد سخنرانیها، قرائت اشعار مرثیه و مصیبتخوانی، و نیز یادآوری ابعاد گوناگون زندگی پیامبر اکرم (ص) که سرشار از آموزهها و رهنمودهای الهی برای بشریت است.
این حرکت علاوه بر تقویت وحدت اسلامی، امت را به یادآوری این حقیقت فرا میخواند که بر اساس حدیث ثقلین، رسول خدا (ص) ما را به تمسک به قرآن کریم و اهلبیت(ع) سفارش فرموده است.
