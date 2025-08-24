به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علیبنموسیالرضا علیهالسلام صبح امروز، یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ در حسینیهی امام خمینی(ره) با حضور و سخنرانی حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در سالروز شهادت امام رئوف حضرت علیبن موسیالرضا(ع) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با تبیین نکات مهمی درباره مسائل روز تأکید کردند: دشمنان ایران از «ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیروهای مسلح» و «تحمل شکست سخت در حملات نظامی» فهمیدهاند که ملت ایران و نظام اسلامی را نمیتوان با جنگ به زانو درآورد و گوش بهفرمان کرد؛ بنابراین، اکنون این هدف را با «ایجاد اختلاف در کشور» دنبال میکنند که در مقابل، همه مردم و مسئولان و صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملی را حفظ و تقویت کنند.
رهبر انقلاب افزودند: همه باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرتلاش حمایت کنند.
