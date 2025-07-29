نمایه سخنان رهبر انقلاب در مراسم چهلمین روز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر با حضور رهبر انقلاب اسلامی، خانوادههای معظم شهیدان، جمعی از مسئولان ارشد کشور و لشکری و عموم مردم، صبح امروز سهشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۴ در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد. حضرت آیتالله خامنهای در بخشی از این مراسم، دقایقی به سخنرانی پرداختند.
نمایه سخنان ایشان در مراسم چهلمین روز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**ملت ایران افتخارات بزرگی در این ۱۲ روز کسب کرد**
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به کوشش: احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۷ مرداد ۱۴۰۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*کلید واژه ها:
- علت اصلی دشمنیها
- ملت ایران افتخارات بزرگی در این ۱۲ روز کسب کرد
- تبلور استحکام بینظیر پایههای جمهوری اسلامی از دیگر امتیازات جنگ اخیر [است]
- بنای جمهوری اسلامی بر دو پایه «دین» و «دانش» [است]
- ملت ایران به توفیق الهی دین و دانش خود را رها نخواهد کرد
*علت اصلی دشمنیها:
- این جنگ موجب بروز اراده و قدرت جمهوری اسلامی و به رخ کشیدن استحکام بینظیر پایههای آن [شد].
- علت اصلی دشمنیها، مخالفت بدخواهان با ایمان، دانش و اتحاد ملت ایران است.
- ملت ما به توفیق الهی راه تقویت ایمان و گسترش دانشهای گوناگون را رها نخواهد کرد.
- علت اصلی ناراحتی و مخالفت آنها به میدان آمدن سخن نو و تواناییهای جمهوری اسلامی در عرصههای گوناگون علمی و دانشهای انسانی، فنی و دینی است.
- به کوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و افتخار برسانیم.
*ملت ایران افتخارات بزرگی در این ۱۲ روز کسب کرد:
- تسلیت مجدد به بازماندگان سرداران نظامی، دانشمندان و مردم عزیزی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند. ملت ایران علاوه بر افتخارات بزرگی که در این ۱۲ روز کسب کرد و امروز همه دنیا به آن اعتراف میکنند، توانست قدرت، استقامت، عزم، و اراده و دستِپُر خود را به دنیا نشان دهد به طوری که همه قدرت جمهوری اسلامی را از نزدیک احساس کردند.
*تبلور استحکام بینظیر پایههای جمهوری اسلامی از دیگر امتیازات جنگ اخیر [است]:
- این حوادث برای ما بیسابقه نبود و جمهوری اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته علاوه بر جنگ تحمیلی هشتساله، بارها در مقابل حوادثی همچون کودتا، فتنههای گوناگون نظامی، سیاسی و امنیتی و وادار کردن افراد سستعنصر به اقدام در مقابل ملت قرار گرفته و همه توطئههای دشمن را خنثی کرده بود.
*بنای جمهوری اسلامی بر دو پایه «دین» و «دانش» [است]:
- مردم و جوانان ایران با تکیه بر این دو پایه دشمن را در میدانهای مختلف به عقبنشینی وادار کردند و از این پس نیز همینگونه عمل خواهند کرد.
- ایشان علت اصلی مخالفت استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار با جمهوری اسلامی دین و دانش و اتحاد ایرانیان زیر سایه قرآن و اسلام [است].
*ملت ایران به توفیق الهی دین و دانش خود را رها نخواهد کرد:
- ما در راه تقویت دین و گسترش و تعمیق دانشهای گوناگون خود قدمهای بلندی برخواهیم داشت.
به کوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و افتخار برسانیم.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما