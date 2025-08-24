به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» امروز یکشنبه، 2 شهریور 1404 در جمع بانوان هیئت متوسلین به ائمه اطهار(ع) شهرستان رشت با تأکید بر جایگاه مهم زنان در جامعه اسلامی، گفت: نیمی از جمعیت دنیا را بانوان تشکیل میدهند و این جمعیت عظیم میتواند نقش بسیار مؤثری در تربیت نسل و تقویت ارزشهای دینی در جامعه ایفا کند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تاریخ اسلام و نقش زنان در تقویت پیامبران افزود: در زندگی حضرت موسی(ع)، مادر بزرگوارش، عمهاش و جناب آسیه نقشی تعیینکننده داشتند. در مورد پیامبر اکرم(ص) و سایر شخصیتهای بزرگ اسلامی نیز زنان در ابعاد تربیتی نقشآفرینی کردهاند.
وی با بیان اینکه قرآن کریم در آیات مربوط به ایمان و انسانیت هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است، تصریح کرد: زنان میتوانند در کنار مردان مسیر معنویت را طی کنند، حضور اجتماعی داشته باشند و در عرصههای مختلف نقش ایفا کنند. نمونه این حضور در انقلاب اسلامی و پس از آن بهوضوح دیده شده است.
آیتالله رمضانی با ارائه آمارهایی از پیشرفت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: نرخ سواد زنان از ۲۴ درصد قبل از انقلاب به ۹۹ درصد رسیده است. سهم زنان در دانشجویان از ۳ درصد به ۶۰ درصد و در برخی کلاسها تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم زنان در هیئت علمی دانشگاهها از ۱.۴ درصد به ۲۴ درصد و در رشتههای علوم پایه به ۷۰ درصد رسیده است. امروز دو سوم دانشجویان علوم پزشکی را زنان تشکیل میدهند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تربیتی زنان پرداخت و تأکید کرد: نقش مادری و تربیت فرزند یک مسئولیت تخصصی است. در سه سال اول زندگی کودک، نقش مادر از اهمیت ویژهای برخوردار است. باید الگوی تربیتی را از حضرت زهرا(س) بگیریم که در سه نقش دختر، همسر و مادر برجسته بود.
وی با اشاره به اهمیت همراهی توسل با معرفت افزود: در کنار جلسات توسل باید شناخت و معرفت تقویت شود تا وظایف دینی خود را بشناسیم.
آیتالله رمضانی در ادامه به بیان نکات اخلاقی و تربیتی از آموزههای امام رضا(ع) پرداخت و گفت: امام رضا(ع) بر سه نوع رابطه تأکید داشتند؛ رابطه با خدا، رابطه با خود و رابطه با دیگران. در رابطه با خدا، حضرت بر اهمیت نماز اول وقت و خواندن نماز شب تأکید داشتند. نماز شب فقط ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان میبرد و موجب نورانیت قلب و آرامش روح میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در رابطه با خود، امام رضا(ع) فرمودند بهترین تعقل، شناخت انسان نسبت به نفس خویش است. ابتدا باید با خودمان آشتی کنیم تا بتوانیم با دیگران رابطه سالم داشته باشیم.
وی درباره ارتباط با دیگران اظهار داشت: خوشخلقی، پرهیز از غضب، عفو هنگام خشم و ترک دروغ از مهمترین توصیههای امام رضا(ع) است. دروغ کلید همه بدیهاست. همچنین حضرت بر دستگیری از دیگران تأکید داشتند؛ هر کس مشکل مؤمنی را حل کند، خداوند در قیامت او را یاری خواهد کرد.
آیتالله رمضانی در پایان افزود: بهترین انسانها کسانیاند که وقتی کار نیکی انجام میدهند، خوشحال میشوند؛ اگر خطا کنند، استغفار میکنند؛ هنگام نعمت شکرگزارند و هنگام بلا صبر میکنند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با آرزوی توفیق برای بانوان در ایفای نقشهای اجتماعی و خانوادگی گفت: این جلسات باید به محافل حدیث، قرآن و تکلیفشناسی تبدیل شود تا بتوانیم در برابر فتنههای آخرالزمان راه درست را انتخاب کنیم.
