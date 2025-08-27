به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن نسبت به انتشار مکرر گزارشهای جانبدارانه و بیاساس درباره ایران توسط دیلیتلگراف ابراز نگرانی کرد.
سفارت کشورمان در صفحه مجازی ایکس نوشت: مقالات دیلی تلگراف که به منابع مبهم و غیرقابل اعتماد متکی هستند، فاقد اعتبار بوده و تصویری تحریفشده و گمراهکننده از واقعیتهای ایران ارائه میدهند. چنین رویکردی با اصول روزنامهنگاری حرفهای، بیطرفی و تعهد به حقیقت در تضاد است. از این رو سفارت ایران قاطعانه ادعاهای بیاساس را رد میکند و رسماً خواستار اصلاح گزارشهای منتشر شده و فراهم کردن فضای برابر برای پاسخ رسمی سفارت است.
سفارت کشورمان در ادامه اعلام کرد: تکیه مداوم بر منابع مبهم و غیرقابل تأیید، تنها صداقت روزنامهنگاری را تضعیف میکند، به اعتماد عمومی آسیب میرساند و به روابط مبتنی بر احترام متقابل آسیب میرساند. مسئولیت عواقب آن بر عهده کسانی است که چنین مطالبی را منتشر میکنند.
شایان ذکر است روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا در روزهای اخیر به تقل از یک مقام ایرانی مدعی شد که علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران به دنبال متقاعد کردن سایر تصمیمگیران در ایران برای پایین آوردن سطح غنیسازی ایران به ۲۰ درصد است.
در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد: این اولین بار نیست که روزنامه دیلیتلگراف در مورد ایران به نقل از منابع آگاه ناموجود خبرسازی میکند و خبرهایی در مورد ایران تولید و نشر میکند که مبنای بیرونی ندارد.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما