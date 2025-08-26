گروسی: اولین گروه بازرسان سازمان انرژی اتمی به ایران بازگشتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی از بازگشت نخستین گروه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد.

او در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی «فاکس نیوز» تصریح کرد: «اولین گروه از بازرسان ما فعالیت خود را در ایران از سر گرفته‌اند.»

اظهارات تازه گروسی درحالی است که ایران به دلیل عمل نکردن مدیرکل آژانس به وظایف قانونی‌اش در حفاظت از تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران در تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به این تاسیسات که تحت پوشش توافق پادمانی با آژانس قرار داشت، همچنین گزارش فنی جانبدارانه او درباره برنامه هسته‌ای ایران-گزارشی که تهران آن را زمینه‌سازی این تجاوزگری می‌داند، همکاری خود با آژانس را به تعلیق درآورد.

اگرچه سطحی از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.

با این وجود، ایران بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جدید در تعامل ایران با آژانس تاکید کرده است.

از طرفی، پس از پایان یافتن تازه‌ترین دور مذاکرات ایران و اروپا در ژنو، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: این روند مذاکراتی در چارچوب سیاست ایران برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی با هدف تأمین منافع ملی صورت می گیرد.

وی با اشاره به ادعاهای اخیر کشورهای اروپایی درباره امکان استفاده از سازوکار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از سوی آنها تأکید کرد: «موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ هیچ یک از سه کشور اروپایی از نظر حقوقی و قانونی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه خود آن کشورها نیز خواهد بود.»

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتگو با پخش خبری ۲۱ صدا و سیما خاطرنشان کرد که مواضع ایران در مذاکرات امروز به‌صورت شفاف تبیین شد و در مقابل نیز دیدگاه‌های طرف اروپایی شنیده شد.

به گفته او، در این نشست مسئولیت‌های کشورهای اروپایی به روشنی یادآوری و مطالبات ایران در حوزه رفع تحریم‌ها و حقوق هسته‌ای صریحاً بیان شد.

بقائی در پایان اعلام کرد: «توافق شد تماس‌ها در روزهای آینده ادامه پیدا کند و امیدواریم این روند به صیانت از حقوق و منافع ملی ایران منجر شود.»

