به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» که با ابتکار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و با هدف ثبت جلوههای معنوی، فرهنگی و هنری ایام تاسوعا تا اربعین حسینی فراخوانشد، با معرفی ۹ اثر برگزیده در ردههای سنی کودک، نوجوان و بزرگسال به کار خود پایانداد.
این فراخوان با رویکردی فرهنگیهنری و با هدف نهادینهسازی فرهنگ عاشورایی در میان نسلهای مختلف جامعه منتشرشد.
فراهمسازی زمینه خلاقیتورزی هنرمندان، ثبت تصویری آیینهای مذهبی و عاشورایی و بازنمایی ارزشهای ماندگار قیام حسینی از دیگر اهداف با محورهای لحظههای معنوی نماز ظهر عاشورا، عزاداریهای مردمی در روزهای تاسوعا، عاشورا و اربعین و سایر آیینهای مذهبی بهشمارمیرفت.
با انتشار فراخوان این رویداد فرهنگیهنری ۲۷۹ اثر عکاسی به دبیرخانه آفرینشهای هنری کانون گیلان ارسالشد و مریم حسینیکوهی، کارشناس هنری کانون پرورش فکری استان گیلان و الهه فلاح، عکاس خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان تهران و پایگاه خبری کلانشهر به داوری این آثار پرداختند.
داوران فراخوان عکاسی «درقاب اشک» پس از بررسی آثار، ۹ اثر را در ردههای مختلف سنی بهعنوان برگزیده معرفیکردند و براین اساس در بخش کودک و نوجوان، مهدیس پوررضا از رشت، یسنا بخشپور و آیسان قربانی از اسالم، فاطمه بخشیزاده از لشتنشا و باران حقیقی از لاهیجان، بهعنوان خالقان آثار برگزیده معرفیشدند.
در بخش بزرگسال نیز عکسهای ارسالی عباس عسکرزاده از اسالم، صمیم صیامی از ۲ رشت، زهرا نیکدل از لاهیجان و حمیدرضا نوروزی از رودسر بهعنوان آثار برگزیدهمعرفیشد.
بر اساس اعلام دبیرخانه، به منظور پاسداشت تلاشهای هنرمندان، آیینی ویژه برای تجلیل از برگزیدگان برگزارمیشود و آثار برگزیده درقالب نمایشگاه در معرضدید عموم قرارخواهدگرفت.
