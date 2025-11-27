  1. صفحه اصلی
استان هرات افغانستان میزبان برپایی نگارستان بهزاد شد

۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۲
رویداد هنری نگارستان بهزاد با تمرکز بر هنرهای سنتی مینیاتور، خطاطی و نقاشی، با همت انستیتو کمال‌الدین بهزاد و حمایت ریاست اطلاعات و فرهنگ استان هرات افغانستان برپا شد.

گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد هنری نگارستان بهزاد با هدف نگهداری و ترویج هنر کلاسیک، در استان هرات افغانستان برگزار گردید. 

این رویداد که از سوی انستیتو معتبر کمال‌الدین بهزاد و با حمایت ریاست اطلاعات و فرهنگ این استان برپا شد، محلی برای به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان در زمینه‌های فاخر مینیاتور، خطاطی و نقاشی بود.

برگزاری این رویداد، نشان‌دهنده‌ی توجه جدی به احیای سنت‌های هنری اصیل در هرات است.

شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان فرصت یافتند تا از نزدیک با ظرافت‌ها و جزئیات پیچیده‌ی این رشته‌های هنری اصیل آشنا شوند و حمایت خود را از هنرمندان فعال در این عرصه ابراز نمایند.

