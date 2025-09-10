به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین مجمع عمومی سالانه انجمن علمی امامت حوزه، همراه با برگزاری انتخابات هیأت مدیره جدید در قم برگزار خواهد شد. در این نشست که با حضور اعضای پیوسته انجمن برگزار می‌شود، ضمن ارائه گزارش عملکرد دوساله و تبادل نظر علمی، اعضا از بیانات آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی نیز بهره‌مند خواهند شد.

این رویداد مهم علمی روز چهارشنبه، ۹ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۸:۳۰ در شهر قم برپا می‌شود. محل برگزاری این مجمع، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) واقع در خیابان معلم، میدان معلم اعلام شده است.

حضور اعضای پیوسته انجمن در این مجمع عمومی، که فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی و تبادل دیدگاه‌های علمی است، الزامی است. هدف از برگزاری این نشست، علاوه بر بررسی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دوسال گذشته، انتخاب هیأت مدیره‌ای تازه برای ادامه مسیر پربار علمی در حوزه امامت است. این مجمع فرصتی بی‌نظیر برای ارتقاء سطح علمی و پژوهشی و هم‌افزایی میان اساتید و اعضای انجمن خواهد بود.

