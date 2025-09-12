به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام کنفرانسی با عنوان «سکوت جهان اسلام در برابر ظلم، چرا؟» به میزبانی جامعه عروه‌الوثقی شهر لاهورپاکستان برگزار شده و جمع کثیری از علمای برجسته شیعه و سنی، رهبران احزاب سیاسی و دینی، مشایخ طریقت، اندیشمندان و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در آن شرکت کردند.



شرکت‌کنندگان ضمن محکوم کردن بی‌تفاوتی دولت‌ها و ملت‌های اسلامی نسبت به مظلومان غزه، تاکید کردند: چنین سکوتی در حقیقت به معنای همراهی با ستمگران است و در پیشگاه خداوند متعال پذیرفته نخواهد شد.

آنان خاطرنشان ساختند که بی‌اعتنایی به جنایات ضدانسانی اسرائیل، امت اسلامی را دچار تضعیف و فرسایش کرده و زمینه را برای جسارت بیشتر دشمنان فراهم می‌آورد.

سخنرانان همچنین با اشاره به تعالیم پیامبر گرامی اسلام (ص) و اشتراکات امت اسلامی، وحدت را تنها راه مقابله با چالش‌های کنونی دانستند.

به گفته آنان بازگشت به ارزش‌های مشترک دینی و انسجام در برابر ظلم، وظیفه‌ای اسلامی و انسانی است که همه مسلمانان باید به آن پایبند باشند.

«مهران موحدفر» سرکنسول ایران در لاهور و «اصغر مسعودی» رئیس خانه فرهنگ کشورمان به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این نشست با اشاره به مسئولیت‌های دینی و انسانی مسلمانان، بر ضرورت وحدت و انسجام امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.

آنان ضمن تجلیل از مقاومت ملت فلسطین، سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را مغایر با تعالیم اسلامی و وجدان انسانی دانستند.

در پایان شرکت‌کنندگان با تجلیل از مقاومت مردم فلسطین، تاکید کردند که مسئله فلسطین موضوعی صرفاً منطقه‌ای نیست بلکه یک مسأله جهانی و اسلامی است که بی تفاوتی در برابر آن به معنای چشم‌پوشی از عدالت و کرامت انسانی خواهد بود.



