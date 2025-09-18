به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی، مسئول انصارالله یمن با اشاره به ابعاد نسل کشی رژیم اسراییل در غزه اظهار داشت: صحنههای نسلکشی و کشتار جمعی بهقدری وحشتناک است که وجدان هر انسان آزادهای را به اتخاذ موضع در قبال این جنایات وادار میسازد.
او با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از حمایت مستقیم قدرتهای غربی برخوردار است، تصریح کرد: دشمن اشغالگر با استفاده از انواع تسلیحات کشتار جمعی و بمبهای ساخت آمریکا، انگلیس و آلمان، و با اتکا به سوخت و نفت کشورهای عربی، جنایات خود را علیه مردم مظلوم فلسطین استمرار میدهد.
الحوثی همچنین هشدار داد که سکوت و انفعال در جهان اسلام، بزرگترین فرصت برای رژیم صهیونیستی است و این رژیم از همین انفعال برای تشدید تجاوزات خود بهرهبرداری میکند.
وی تأکید کرد تهدیدات رژیم صهیونیستی تنها به فلسطین محدود نمیماند، بلکه تمامی امت اسلامی را هدف قرار داده است.
سیدالحوثی با تأکید بر اینکه دشمن صهیونیستی همه ارکان حیات ملت فلسطین را هدف قرار داده است، گفت: رژیم اشغالگر حتی به مهمترین و مقدسترین نمادهای مسلمانان نیز تعرض میکند و روند هتک حرمت مسجدالاقصی و تکمیل طرح یهودیسازی شهر قدس را با جدیت دنبال میکند.
وی با انتقاد شدید از بیتفاوتی امت اسلامی نسبت به رنجهای ملت فلسطین افزود: مسلمانان فلسطین را رها کردهاند و تنها نظارهگر مصائب آنان هستند، در حالیکه فلسطین بخشی از وجود خودشان است و خود نیز در تیررس طرحهای صهیونیستی قرار دارند.
سید عبدالملک الحوثی میزان مظلومیت ملت فلسطین را بیانگر سنگینی مسئولیت همه مسلمانان و حتی وجدانهای بیدار در سراسر جهان دانست و هشدار داد: کوتاهی در قبال مردم فلسطین و فرار از مسئولیت، از دوش مسلمانان برداشته نمیشود و تبعات سنگین این سهلانگاری در دنیا و آخرت گریبان آنان را خواهد گرفت.
مسئول انصارالله همچنین خاطرنشان کرد رژیم صهیونیستی به صورت روزانه به مسجدالاقصی تعرض میکند و این بار نیز هتک حرمت مقدسات اسلامی با حضور نتانیاهو و روبیو ـ که او از آنان با عنوان «جنایتکار» یاد کرد ـ همراه بود.
