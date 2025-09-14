به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه استان تهران با حضور گسترده مسئولان، مدیران، اساتید و طلاب، در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم، آیت الله علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران، طی سخنانی با تقدیر از مدیران، اساتید و طلاب به‌ویژه مدیریت حوزه‌های علمیه استان، بر عزم جدی جامعه حوزوی برای تداوم مسیر امام راحل (ره) و تعقیب رهنمودهای ایشان تأکید کرد و ادامه این مسیر را در اطاعت از خلف صالح امام و بهره‌گیری از آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دانست.

دستاوردهای چهار دهه اخیر حوزه

آیت الله رشاد با اشاره به قرار گرفتن حوزه‌های علمیه در «فرآیندی پویا از تحول و تکامل معنوی و علمی»، دستاوردهای چهار تا پنج دهه اخیر را از حیث «ساماندهی ساختاری»، «نظام‌بخشی به امور»، «تحول در آموزش و تهذیب»، «تعمیق ارتباط با جامعه»، «مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی» و «تأثیرگذاری بر نسل جوان» قابل مقایسه با هیچ دوره تاریخی حتی بازه‌های چهارصد ساله دانست.

هشدار درباره زوال هویت حوزوی

وی در ادامه محور اصلی سخنان خود را «تبیین یک ابرتهدید» عنوان و از آن به‌عنوان «زوال هویت و گم‌گشتگی هویتی در میان طلاب» یاد کرد و هشدار داد: اگرچه حوزه پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشته است، اما فرصت‌هایی نیز از دست رفته و تهدید اصلی، از دست دادن هویت حوزوی است.

نقد مدرک‌زدگی و الگوهای دانشگاهی وارداتی

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با ابراز نگرانی از نفوذ آسیب‌های نظام‌های آموزشی وارداتی، حوزه‌های علمیه را «کهن‌ترین و پرتاریخ‌ترین نهاد علمی زنده دنیا» خواند و گفت: مدرک داشتن مطلوب است، اما مدرک‌زدگی آفتی بزرگ است.

آیت الله رشاد درج واژه «معادل» بر روی مدارک حوزوی را اقدامی «اسف‌بار» و نشانه‌ای از «خودباختگی» در برابر دیگر نهادها دانست و تأکید کرد که هدایت طلاب به سمت اشتغال‌های خارج از حوزه و پدیده «دوزیستی» و «حجت‌الاسلام‌های کت و شلواری» از آفات جدی تهذیبی است.

وی تأکید کرد: یک طلبه حتی اگر لباس حوزوی به تن نداشته باشد، باید از سیمای ظاهری، رفتار و گفتارش هویت طلبگی او آشکار باشد.

تفاوت بنیادین حوزه با سایر نهادهای علمی

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران از «مادام‌العمر بودن هویت طلبگی»، «حفظ پیوند همیشگی با تحصیل»، و «توأمان بودن علم‌آموزی با تربیت و تهذیب» به‌عنوان تمایز بنیادین حوزه با دیگر مراکز علمی یاد کرد و هدف غایی حوزه را «تربیت انسان» دانست؛ هدفی که تنها در سایه «ذوب شدن نفس شاگرد در وجود استاد» و الگوگیری از «سیره و سبک زندگی» او محقق می‌شود.

هویت طلبگی و لباس روحانیت

آیت الله رشاد با تأکید بر اینکه «هویت طلبگی با لباس آن عجین شده است»، لباس روحانیت را یک «مولفه دینی و هویت‌ساز» معرفی کرد و وفاداری به آن را نشانه پایبندی به سنت پیامبر اکرم (ص) و اصالت ایرانی-اسلامی دانست. وی «خوش‌پوشی»، «نظافت» و «آراستگی» را از وظایف طلاب برشمرد و در عین حال پیروی از مدل‌های متظاهرانه و خارج از شأن طلبگی را مذموم دانست.

فقه معاصر و نیازهای زمانه

در پایان، آیت الله رشاد با تقدیر از خدمات آیت‌الله شب‌زنده‌دار به «تأسیس دفتر فقه معاصر» اشاره کرد و افزود: بیش از صد استاد برای تدریس این دروس تقاضا داده‌اند و این اقدام گامی بلند در پاسخگویی به نیازهای زمانه و تعمیق پژوهش‌های حوزوی است.

