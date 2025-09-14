  1. صفحه اصلی
در نشست هم اندیشی علما و طلاب هندوستان

آیت‌الله اعرافی: نهاد علوم اسلامی باید به نیازهای زمان پاسخ دهد

۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴
۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴
آیت‌الله اعرافی: نهاد علوم اسلامی باید به نیازهای زمان پاسخ دهد

آیت‌الله اعرافی در نشست علما و طلاب هندوستان در قم، بر اهمیت نقش حوزه‌های علمیه در تبیین تمدن اسلامی تأکید کرد و خواستار تقویت رویکرد تمدنی با استفاده از اندیشه‌های بزرگان و طلاب شد. وی همچنین به ضرورت پاسخگویی به نیازهای جامعه و بهره‌گیری از علم و اخلاق در اصلاح جامعه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله اعرافی در نشست هم اندیشی علما و طلاب هندوستان که در مدرسه امام خمینی (ره) قم برگزار شد، با اشاره به نقش مهم حوزه‌های علمیه در تبیین تمدن الهی و اسلامی افزود: رسالت‌های اصلی حوزه‌های علمیه تقویت نگاه و رویکرد تمدنی است که باید با بهره گیری هرچه بیشتر از اندیشه بزرگان، مراجع و همچنین طلاب پرشور این مهم دنبال شود.

وی ادامه داد: نهاد علوم اسلامی باید تمدن ساز باشد، خطوط اصلی نظام اسلامی را تدوین کند و متناسب با زمان و مکان پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از علم، معرفت و اخلاق در مسیر اصلاح جامعه گفت: سیره نبوی مملو از پندها و آموزه‌های ارزشمند است که طلاب با استفاده از این مبانی ارزشمند باید جامعه را به سمت تعالی سوق می‌دهد.

