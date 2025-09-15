کتاب «صلوات و زندگی شایسته» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «صلوات و زندگی شایسته» اثر سیداحمد حسینی متولی در ۲۰۸ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
صلوات، کلید سعادت و حلقه اتصال میان انسان، خداوند و فرشتگان الهی است. نویسنده در این کتاب با تحلیل آثار و برکات ذکر صلوات در جنبههای فردی و اجتماعی، به عمق معارف این گفتار نورانی پرداخته است و با استناد به آیات و روایات، عظمت بینظیر پیامبر اعظم(ص) و خاندان پاک او(ع) را به تصویر میکشد.
این کتاب با اشاره به همآوایی با ملائکه در ادای صلوات تا نقش صلوات در پاکی، معنویت و تحقق میثاق الهی، چراغ راهی است برای دستیابی به زندگی شایسته و سعادت حقیقی؛ اثری که خواندنش، درک عمیقتری از این کلام آسمانی ارزانی میدارد.
مولف در مقدمه اثر آورده است: در این نوشتار میکوشیم معارف صلوات و نمای فشرده از آثار زندگی بخش آن اشاره کنیم.
ساختار اثر
این اثر در چهار نگاه عرشی، ازلی، فطری و دینی تألیف شده است؛ ابتدا هم موازی مؤمنان با خدا و ملائکه در صلوات بر محمد و آل محمد را مشاهده میکنیم. صلوات میان کلام عرشی که بیانگر برتری آشکار آنان است و قرین ذکر خدا محسوب میشود.
در پی آن، در نگاه ازلی، یادآوری و تجدید پیام الهی در عالم «الست» را با صلوات، ملاحظه کرده و ناهنجاریهایی که با ترک ثروت و بیاعتنایی به میثاق الهی برای انسان حاصل میشود را بررسی میکنیم.
سپس در نگاه فطری، معلوم میشود که درود و صلوات، واکنش طبیعی انسان در برابر انسان کامل است. در این نگاه، اتصاف اولیا الهی به سرچشمه خوبیها، نعمت بزرگ و رحمت فراگیر مانند آن، یادآوری میشود. دخالت مستقیم اینگونه آگاهیها و شناختها از نهایت زیبایی آنها در کششهای درونی و شکل گرفتن علاقه و محبت به ایشان، مطرح و معلوم میشود که نثار درود و صلوات، کمترین بازتاب فطری انسان بینا به ایشان است.
در مرحله بعد، در یک نمای دینی با قدمهای قلب سالمِ انسانِ آگاه، حرکت خواهیم کرد. در این حرکت، فراتر از مسئولیت محبتورزی، به ادای حق صلوات ایشان، تا الگوپذیری و بهرهگیری از تمام توان خود در مسیر اطاعت پیامبر خدا(ص) و آل ایشان(ع) خواهیم رسید. ادامه چنین حرکتی، به جهانیسازی دعوت ایشان، دفع جنگ نرم دشمنانشان بر رفع آثار آن منتهی خواهد شد.
در پایان، در دارالشفای صلوات، با نگاه ساماندهی، نجات از موانع و آفاتِ سلامتی و جبران آسیبها از راه صلوات، تا هستی بخشی آن در همه ابعاد زندگی را مرور خواهیم کرد.
در این نوشتار سعی بر این است، که در چارچوب یاد شده، با نگاه اخلاقی و رفتاری، و در ابعاد فردی و جمعی، رسیدن انسان به «زندگی شایسته» در پرتو «صلوات» بررسی شود.
