جلد دوم «راه سعادت و خوشبختی» با تمرکز بر حضور قلب و معنای زیستن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دومین مجلد کتاب «راه سعادت و خوشبختی» به کوشش رضا فرهادیان در ۱۲۸ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
در دنیای پرتنش و شتابزده امروز که اضطراب و پوچی جای آرامش و معنا را گرفته است، «راه سعادت و خوشبختی» دعوتی عمیق به زندگی پاکیزه و معنادار است.
این کتاب با استناد به قرآن، سیره پیامبران و مفاهیم عرفانی، مسیر رسیدن به حیات طیبه - زندگی الهی و سعادتمند - را بازگو میکند.
اثر پیشرو با هدف بازسازی معنای زندگی از طریق ایمان، تقویت وجدان، اصلاح رفتار و تعامل سالم و محیط، خواننده را به سوی آرامش درونی، عزت نفس و هدفمندی راهنمایی میکند و راههای عملی رسیدن به آن را در تمامی ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش میکشد.
مؤلف در مقدمه اثر آورده است:
در جلد نخست به بیان کلیات و مبانی سعادت پرداختیم، اما در جلد دوم با نگاهی دقیقتر، گام به گام با خواننده همراه میشویم تا مسیر عملی و روشن از ایمان تا آرامش قلبی، و از تقوا تا عزت و نورانیت روحی را ترسیم کنیم. در این جلد تلاش شده تا مفاهیمی ژرف تر، کاربردی تر و روح نوازتر درباره مسیر دست یابی به زندگی سعادتمند و آرامش محور ارائه شود.
در بخشهایی از این کتاب، با الهام از تمرکز با حس گرفتن برای احساس حضور در محضر الهی و تمرین و تکرار و به دست آوردن تجربیات معنوی، به سبب تمرکز روزانه قلبی و حضور در محضر خداوند پرداختیم. تمرینهایی برای درک بهتر معنای نماز، و چگونگی تجربه حضور قلب در عبادات ارائه شده است؛ تا نماز، از یک عادت روزمره، به یک تجربه زنده، روحبخش و دگرگون کننده تبدیل شود.
ساختار اثر
این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ در فصل اول که با عنوان «سعادت و خوشبختی» به رشته تحریر درآمده، ضمن اشاره به آیه ۲۴ سوره انفال، به پنج واژه و مفهوم کلیدی سعادت و خوشبختی (ایمان، استجابه، احیاء، عمل صالح و حیات طیبه) که برگرفته از آیه مذکور بوده، پرداخته شده و سپس ویژگیهای زندگی طیبه تشریح و پس از ارائه توضیحاتی در خصوص ارتباط نهادینه سازی ارزشها در نیل به حیات طیبه، به تبیین مراحل مهارت نهادینه سازی ارزشها، تصویر مؤمن دارای حیات طیبه در قرآن، راهنماییهای عملی و معنوی برای زندگی مؤمنانه، به ترسیم سیمای مؤمن پرداخته شده و شاخصهای وجودی مؤمن در عمل صالح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در ادامه این فصل، به مباحثی در خصوص احساس حضور در محضر الهی اشاره شده و در ادامه، ضمن پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «چگونه میتوانیم این حس را حفظ کنیم؟»، موانع ادراک حضور و راهکارهای غلبه بر آنها تشریح شده و ایدههایی در پیوند حس حضور در زندگی روزمره تبیین شده است.
«فهم دینی، راه عزت، سعادت و خوشبختی» عنوان دومین فصل از کتاب حاضر است که در این فصل سه شاخصه هدایتی برای سعادت انسان از پیامبر گرامی اسلام (ص) ذکر شده و در ادامه، ضمن بیان چیستی فهم دین، به چرایی و چگونگی این فهم اشاره و جنبههایی از رابطه دین و انسان در نظام هستی، مطرح و روشهایی برای شناخت هویت انسان و جنبههایی از شناخت انسان از طریق ارتباط با خدا و ولایت امامان(ع) تشریح شده است.
نویسنده در فصل سوم با اشاره به فرازهایی از زیارت جامعه کبیره، بر نجات، سعادت رستگاری در سایه ولایت اهل بیت(ع) تأکید کرده و به ویژگیهای برگزیده و صفات والای اهل بیت(ع) یا انسان کامل در این زیارت اشاره و به بیان توضیح عرفانی و اخلاقی اوصاف انسان کامل پرداخته و به تفسیر عرفانی برخی از فرازهای زیارت جامعه کبیره اشاره کرده است.
در چهارمین آخرین فصل از این اثر با اشاره به فراز آخر دعای صباح، تصویری روشن از راهکارهای خودیابی و خودکشی و خودسازی نمایان میشود.
برشی از اثر
* چگونه میتوانیم حس حضور در محضر الهی را حفظ کنیم؟
۱- انعکاس و بازنگری: به طور منظم به رفتار و انتخابهای خود در طول روز فکر کنیم. از خود بپرسیم که آیا بهطور آگاهانه و مسئولانه عمل کردهایم یا خیر.
۲- تمرکز و تفکر: تمرینهای احساس حضور و تفکر میتواند به ما کمک کند تا به درون خود نگاه کنیم و به ارزشها و هدفهایمان پایبند بمانیم.
۳- مهارتهای ارتباطی: روابط خود را با دیگران بر پایه احترام، صداقت و عشق الهی بنا کنیم. روابطی که بر پایه ارزشها استوار هستند، ماندگارترند و تأثیر بیشتری دارند.
۴- توجه به هدف و معنا: در زندگی خود به دنبال هدف و معنای حقیقی باشیم؛ این کار به ما کمک میکند تا در هر لحظه، با آگاهی و هدف عمل کنیم.
در نهایت، هدف این است که این لحظهها را گاهی در ذهن خود مرور کنیم و بر ارزشها تمرکز کنیم.
حیات و زندگانی نباتی و حیوانی در همه موجودات زنده یافت میشود ...؛ لیکن خداوند سبحان انسان را از این زندگی دنیایی، زندگی دیگری را برای انسان تعریف میکند که به نام حیات طیبه که دارای رشد و تعالی روحی است و نتیجه آن کمال وجود آدمی و عملی کردن ارزشهای معنوی انسان و همچنین تحقق اهداف آفرینش انسان است.
علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما