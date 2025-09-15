۴ واقف مازندرانی در کشور برتر شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت‌الاسلام «مسعود قربانی» امروز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: چهار واقف نیک‌اندیش این استان در همایش ملی نام‌آوران علم و وقف که در تهران برگزار شد، به عنوان واقف برتر کشوری معرفی شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به جایگاه ویژه وقف در مازندران افزود: وقف‌کنندگان این استان هر سال با نیت‌های مختلف در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی وقف‌های ارزشمندی انجام می‌دهند که برخی از آنها در سطح ملی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در این دوره از همایش، چهار واقف مازندرانی که وقف‌های اثرگذاری انجام داده‌اند به عنوان واقفان برتر کشوری انتخاب شده‌اند.

بر اساس این گزارش، جمشید حجتی‌نیا و حوا غلامرضایی از رامسر که شش دانگ زمینی به مساحت ۴۳۰۰ متر مربع را برای تأمین هزینه‌های معلولان جسمی و سالمندان وقف کردند.

محمدعلی ابری از شهرستان نور که ملکی به مساحت ۳۶۱ متر مربع را برای کمک به ایتام، نیازمندان و تهیه جهیزیه نوعروسان وقف کرده است نیز برتر شد.

احمد کرمانشاهی، بازنشسته فرهنگی از ساری که زمینی به مساحت ۷۴۰ متر مربع به همراه ساختمان مسکونی را برای برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا و بزرگداشت شهادت امامان معصوم وقف کرده است نیز تجلیل شد.

گفتنی است، بیش از ۱۳ هزار موقوفه در استان مازندران وجود دارد.

