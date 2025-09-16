به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - هادی سلیمی امروز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در مراسم تقدیر از خادمان درمانی اربعین با گرامیداشت یاد ۱۶ شهید امدادگر این استان، گفت: سعادت خدمت به زائرین سیدالشهدا (ع) در ایام اربعین، افتخاری است که نصیب کادر درمان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان گیلان شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به سومین سال پیاپی حضور سازماندهی‌شده هلال‌احمر گیلان در کشور عراق افزود: در اربعین امسال، با استقرار پنج موکب درمانی و یک درمانگاه مستقل، بیش از ۳۷ هزار ویزیت پزشکی، ۳۶ هزار نسخه دارویی و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار خدمت درمانی به زائران ارائه شد.

وی با تأکید بر اینکه این خدمات با تلاش خالصانه پزشکان، پرستاران و داوطلبان بدون هیچ چشم‌داشت مادی انجام شد، تصریح کرد: ما معتقدیم که این توفیق خادمی، لطف خداوند و عنایت اهل‌بیت (ع) است. همین سرمایه انسانی، سرمایه واقعی و اجتماعی جمعیت هلال‌احمر است.

سلیمی ادامه داد: در کنار خدمات درمانی در اربعین، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گیلان در بحران‌های مختلف بین‌المللی نیز حضور مؤثر داشته‌اند؛ از جنگ ۱۲ روزه، تا زلزله افغانستان و سیل پاکستان. حتی اخیراً نیز درخواست اعزام نیرو برای خدمات بشردوستانه از سوی تهران به ما ابلاغ شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به نگاه مثبت مسئولان عراقی به عملکرد تیم درمانی این جمعیت گفت: در بازدید از شهر نجف، معاونت بهداشت و درمان آستان علوی تصریح کرد که تنها به تیم گیلان اجازه فعالیت رسمی در حرم را داده‌اند. این نشان از اعتماد و اعتبار جمعیت هلال‌احمر گیلان دارد.

وی از بازدید وزیر امور خارجه، نمایندگان مجلس و مقامات کشوری از مراکز درمانی جمعیت در عراق خبر داد و افزود: همه این مسئولان از نزدیک با فعالیت شبانه‌روزی و خالصانه کادر درمان آشنا شدند و اذعان داشتند که این خدمات، عزت و آبروی نظام جمهوری اسلامی است.

سلیمی در پایان گفت: ۸۵ هزار و ۱۹۳ نفر از زائران از خدمات مجموعه درمانی ما بهره‌مند شدند. هر زائر حداقل دو تا سه خدمت دریافت کرده و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار خدمت ثبت شده است ان‌شاءالله در سال‌های آینده نیز با قدرت، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و امکانات بیشتر در این مسیر خدمت ادامه خواهیم داد.

