به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق، امروز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» هشدار داد که بحران جهانی آب به عراق نیز رسیده و زنگ خطر در این زمینه به صدا درآمده است.
صدر با اشاره به کاهش شدید منابع آبی عراق، از جمله افت ذخایر داخلی، کمبود بارندگی و کاهش سطح رودخانهها، تأکید کرد که وضعیت کنونی نیازمند اقدام فوری نهادهای مسئول است.
وی خواستار آغاز گفتوگو با کشور همسایه ترکیه برای افزایش سهمیههای آبی عراق شد و در کنار آن، بر لزوم اجرای تدابیر داخلی مانند ساخت سدها، ایجاد مخازن آب، مجازات سوءاستفادهکنندگان از منابع آبی، شیرینسازی آب و استفاده از چاهها برای آبیاری محصولات کشاورزی تأکید کرد.
رهبر جریان صدر هشدار داد که هرگونه تأخیر در رسیدگی به این بحران، پیامدهای جدی در حوزه سلامت، کشاورزی و سایر بخشها خواهد داشت و مردم عراق، که پیشتر از بحران برق آسیب دیدهاند، این بار قربانی کمآبی خواهند شد.
